Vw, ottava generazione Passat si rinnova e sfila a Ginevra

Non solo T-Roc R per Vw che a Ginevra porta uno dei suoi 'cavalli di battaglia', un'auto che insieme alla Golf, la best seller per eccellenza, e al Maggiolino (che però non sarà più prodotto), è nell'olimpo delle vendite per il brand di Wolfsburg. Per il 2019 la Passat, giunta all'ottava generazione, si rifà il trucco cambiando un po' nello stile esterno ma è all'interno la vera rivoluzione grazie ad una ricca dotazione tecnologica abbinata anche alla possibilità di scegliere una versione ibrida plug-in GTE, che è spinta da un motore turbo benzina a iniezione diretta (1.4 TSI) e da un motore elettrico.



Questo motore TSI sviluppa una potenza di 156 CV (115 i cv sviluppati dal motore elettrico).



Berlina, wagon, alltrack (con una maggiore altezza da terra e le quattro ruote motrici, non disponibile in versione ibrida plug-in), la quarantaseienne Passat debutta con il nuovo sistema in première assoluta: si tratta del Travel Assist, che rientra a far parte del pacchetto tecnologico offerto dal nuovo brand IQ.Drive e che consente all'auto di muoversi da 0 a 210 km/h in modalità parzialmente automatizzata. Parte integrante di questo sistema è l'ACC che reagisce a limiti, centri urbani, curve, rotatorie e incroci adeguando appositamente la velocità.



Sale a bordo di nuova Passat la terza generazione del sistema di infotainment MIB3 con la online connectivity unit comprensiva di scheda sim integrata che consente di essere sempre connessi. Il sistema viene attivato vocalmente pronunciando la semplice frase 'Ciao Volkswagen' ed in questo modo dall'auto è possibile ottenere informazioni utili, senza distrazioni. È disponibile con i motori tradizionali, tutti omologati Euro 6D-Temp con filtro antiparticolato (per i benzina il 1.5 e il 2.0 Tsi da 150 a 272 cavalli; mentre per i diesel si può scegliere dal 1.6 Tdi da 120 cavalli e al 2.0 Tdi Evo da 150 cv fino ai 2.0 190 e 240 cavalli).