Alfa Romeo Tonale, tutti i dettagli del progetto

Quella di Alfa Romeo nel mondo delle auto elettrificate è una vera irruzione, fatta non solo per attirare l'attenzione di clienti e addetti ai lavori con un modello in linea con le nuove esigenze del mercato, ma anche con la certezza che quando il nuovo suv compatto Tonale arriverà sul mercato (si parla della fine del 2020) tutti i valori del Dna di questo grande brand - dalla esclusività estetica alla dinamica di marcia ai massimi livelli - saranno accompagnanti anche da una perfezionata tecnologia ibrida plug-in. Per il momento FCA non ha fornito dettagli sulle caratteristiche tecniche di Tonale, sul pianale che verrà impiegato, sulle prestazione 'elettriche' e sulla sua collocazione produttiva. Il progetto tecnologico di questo secondo suv Alfa Romeo, dopo Stelvio, presentadimensioni compatte che esaltano l'unicità del design italiano e lo stile originale e moderno tipicamente Alfa Romeo.





Altra particolarità saranno le logiche di funzionamento del sistema di propulsione: per la prima volta in un'Alfa Romeo nel comando di gestione DNA la modalità Dynamic evolve in Dual Power e garantisce il massimo output dai due motori, quello termico e quello elettrico. Sullo schermo touch dell'infotaiment è previsto un pulsante E-mozione che offre una taratura specifica dell'acceleratore, una frenata più netta e una risposta del volante più diretta. La modalità Natural permetterà l'ottimizzazione delle performance con gestione automatica del passaggio tra motore termico e unità elettrica. La modalità Advance Efficiency delle Alfa convenzionali diventa in Tonale Advance E per la guida full electric.



Come viene evidenziato in una serie di bozzetti diffusi dall'azienda, Tonale rappresenta una sintesi ideale tra l'importante heritage del brand e l'anticipazione di nuovi canoni. Tonale si ispira alla bellezza e alle nuance delle forme umane, così come al movimento della luce, che richiama linee e volumi puri. Nel suo design ricorrono stilemi entrati nella storia di Alfa Romeo e ne diventano manifestazione tangibile, grazie a un'esecuzione che suscita un approccio moderno alla nuova anatomia Alfa Romeo. Un elemento che richiama la tradizione del DNA di Alfa Romeo è la ruota da 21 pollici 'teledial', cioè disco telefonico (il comando a rotazione dei vecchi apparecchi Sip, in cui l'alternanza degli elementi circolari viene riproposta attraverso una struttura architettonica leggera e di grande impatto estetico.



Sulla fiancata si avvicendano volumi pieni ed eleganti propri di vetture apparentemente lontane per generazione e tipologia, come la Duetto e la Disco Volante Spider, mentre la Linea GT del suv Tonale reinterpreta la sensazione di tensione e sicurezza della celebre coupé GT junior. L'anteriore ripropone il distintivo scudetto Alfa Romeo con una fanaleria '3 più 3' che evoca lo sguardo fiero tipico di SZ e Brera. Il posteriore di Tonale viene impreziosito da un lunotto avvolgente - che richiama la 8C e la 33 Stradale - completato nella parte superiore dall'ala sospesa che ne esalta la continuità con il tetto trasparente.



Il design degli interni di Tonale, ispirato al mondo racing di Alfa Romeo, è concepito in funzione del guidatore ma anche per ospitare comodamente i passeggeri. Gli arredi e le finiture suscitano forti emozioni amplificate dal contrasto tra i materiali come la fredda solidità dell'alluminio combinata al calore e alla morbidezza della pelle e dell'Alcantara. I pannelli porta e il tunnel centrale sono retroilluminati e variano di colore a seconda della scelta che viene fatta agendo sul comando di DNA, il selettore di modalità di guida collocato sul tunnel. Pilota e passeggero hanno a disposizione uno schermo da 12,3 pollici e all'unità principale touchscreen da 10,25 pollici, per gestire tutte le funzionalità e sfruttare le nuove funzionalità di infotainment Alfista e Paddock.