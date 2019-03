Mercedes rinnova Classe V e propone Vito con nuovo diesel

Doppia novità da Mercedes-Benz per quello che riguarda i veicoli tuttospazio per il trasporto passeggeri e per le attività lavorative. Con una passerella al Salone di Ginevra, la Casa di Stoccarda lancia il facelift del Classe V, monovolume di grande dimensioni adatto alle famiglie numerose e molto apprezzato dalle aziende e dagli alberghi come shuttle di lusso. Praticamente in contemporanea, la gamma motori del commerciale Vito è stata ampliata con la sostituzione dell'offerta motori a gasolio con il nuovo quattro cilindri OM654 di 2,0 litri. Si tratta della prima applicazione su un van di questa unità, più efficiente, ecologica e meno assetata rispetto alla precedente, in listino però con immutati livelli di potenza: 136, 163 e 190 Cv.



In premiere al Palexpo ginevrino dal 7 al 17 marzo, già ordinabile, il restyling del Classe V presenta uno stile più affilato rispetto al passato, ispirato alla gamma vetture della Stella, e un comfort ulteriormente incrementato. Nel frontale si apprezzano la nuova griglia del radiatore con struttura a diamante e i paraurti con inedite prese d'aria. I cerchi neri in lega d'alluminio a cinque razze da 17" di disegno specifico, a richiesta ordinabili in grigio o in nero da 18" o a 10 razze da 19", contribuiscono a renderne più aggressiva la silhouette del veicolo. L'interno sfoggia dettagli di tipo automobilistico, a cominciare dalle nuove prese d'aria e da alcuni comandi che sono stati ridisegnati. Rivisti anche i materiali dei rivestimenti, le finiture nell'abitacolo e la qualità delle imbottiture dei sedili. Per il passeggero della prima fila ora è disponibile una poltrona totalmente reclinabile, simile a quella montata sull'ammiraglia Classe S, dotata di funzioni di massaggio e climatizzazione.



Tutta la gamma Classe V è equipaggiata con sistemi di ausilio alla guida di ultima generazione, tra cui il freno automatico di emergenza Active brake assist, e può essere ordinata sia con trazione a due ruote motrici, le posteriori, sia con l'integrale permanente 4Matic.



A livello meccanico si segnala la nuova gamma motori Diesel, con il debutto del quattro cilindri OM 654, proposto in tre varianti di potenza, e la disponibilità della trasmissione automatica 9G-Tronic a nove marce. Per il V 220 d prevede 163 Cv e 380 Nm di coppia, con consumi combinati di 6.3-5.9 l/100 km e relative emissioni di CO2 di 166-156 g/km. Il V 250 d da 190 Cv e 440 Nm, è omologato per 6.3-5.9 l/100 km e 165-154 g/km di CO2. Il top di gamma V 300 d vanta 239 Cv e 500 Nm, con 30 Nm extra erogabili in fase di accelerazione, richiede 6.3-5.9 litri di gasolio per percorrere 100 km, con 165-154 g/km di CO2.



Quest'ultima versione, la più sportiva, raggiunge i 220 km/h di velocità massima e fa segnare nello scatto da 0 a 100 km/h un tempo di 7,9 secondi.



Lo stesso nuovo diesel debutta sui commerciali leggero con il Vito, appunto con tre potenze fra 136 e 190 Cv, e arriva anche sul camper Marco Polo. Meno rumoroso, l'OM 654 assicura un comfort di marcia superiore grazie a vibrazioni più contenute rispetto al precedente OM 651. Entrambe le proposte sono state aggiornate sia per stile sia per soluzioni tecnologiche per la sicurezza e sono ordinabili in Europa a partire dal primo marzo, con trasmissione 9G-Tronic come standard (dal prossimo autunno il cambio manuale) e la trazione integrale come optional. Da segnalare che il mezzo camperizzato per il tempo libero adotta la versione da 239 Cv del motore OM 654, non disponibile per il Vito, accreditata di consumi medi di 6.8-6.1 l/100 km ed emissioni di CO2 di 180-160 g/km. Per il Vito, in listino con tre lunghezze (4,90, 5,14 e 5,37 metri) e carichi tra 2,7 e 3,2 tonnellate, è stata annunciata la disponibilità a partire dall'estate di nuovi servizi digitali Mercedes Pro, già offerti sullo Sprinter, che sfruttano la connessione a Internet per una gestione ottimale delle flotte.