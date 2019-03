Toyota GR Supra GT4, il prototipo in anteprima a Ginevra

Il 5 marzo prossimo al Salone di Ginevra 2019, Toyota presenterà al mondo il prototipo Toyota GR Supra GT4 con l'obiettivo di esplorare le potenzialità della nuova generazione della Toyota Supra per gareggiare nelle GT4 Series internazionali prima di decidere per l'eventuale sviluppo del modello di serie.



Sviluppata dal team Toyota Gazoo Racing, questa GR Supra ha un telaio bilanciato, abitacolo due posti, scocca rigida e leggera e un'ampia carreggiata. Il prototipo mantiene il baricentro basso e le linee muscolose del modello base incrementandone la lunghezza e diminuendone l'altezza. Nella parte posteriore presenta un ampio spoiler, conforme al regolamento GT4, e monta cerchi in lega OZ 11x18" a cinque fori.





Sotto il cofano si conferma il motore tremila benzina con sei cilindri in linea e turbocompressore, abbinato ad un cambio sportivo automatico, gestito da una centralina racing - motorsport. Lo schema delle sospensioni mantiene il layout MacPherson per l'anteriore e un sistema Multilink per il posteriore, adottando però molle, ammortizzatori e barre antirollio sportivi. La grande potenza dell'impianto frenante è offerta da freni Brembo altamente performanti.



L'abitacolo è equipaggiato con una gabbia di protezione ad elevata rigidità, estintori standard FIA e sedili da corsa OMP.



Il prototipo monta inoltre un serbatoio specifico da competizione e un sistema di rifornimento ad alta velocità.



La GT4 è una delle categorie motoristiche in maggiore espansione a livello globale, con competizioni nazionali e regionali in Europa, America Settentrionale, Asia e Oceania.



Nata nel 2006 e approvata ufficialmente dalla FIA, si propone come un'alternativa sportiva per piloti professionisti e neofiti, nonché come trampolino per il passaggio alle gare della GT3.