Prima assoluta a salone Ginevra per the Citroënist Concept

Citroën presenta a Ginevra in prima mondiale SpaceTourer The Citroënist Concept, un van ispirato dal desiderio di libertà e di condivisione. Rappresenta uno spazio in cui vivere e lavorare, per momenti di evasione senza limiti, restando sempre connessi.

SpaceTourer The Citroënist Concept è fedele a 100 anni di storia di una marca popolare, che da sempre si pone l'obiettivo di rendere accessibile a tutti la mobilità e l'evasione. Rappresenta il dinamismo Citroën, esteso anche nel segmento dei camping car.

'The Citroënist', con il suo design audace e la promessa di comfort, rappresenta tutto il dna della marca e rende omaggio alla community dei fan. Citroën è la marca più collezionata al mondo. Il nome si adatta perfettamente a questo van moderno, dal carattere unico, votato all'evasione nel totale comfort. In questo luogo di vita e di lavoro itinerante, ma sempre connesso, l'evasione non conosce limiti, sia in auto che in bicicletta.

Compatto all'esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer The Citroënist Concept è molto maneggevole ed è il mezzo ideale che ti accompagna ovunque, nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero. Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono grande libertà di movimento, inoltre l'altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi.

SpaceTourer The Citroënist Concept, progettato per una mobilità senza limiti, nelle gite fuori porta o in centro città, vuole rendere ancora più facile la vita degli automobilisti. Veicolo emblematico, progettato e allestito per la mobilità e il tempo libero,è abbinato a un modello di bici di tendenza, funzionale e confortevole, nato dalla competenza tecnica di unpartner sostenitore della 'mobilità chic': Martone.