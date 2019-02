Salone Ginevra, Lamborghini svela la Huracán EVO Spyder

Lamborghini presenta la nuova Huracán EVO Spyder al Salone dell'auto di Ginevra, la versione open-top che va ad affiancare come secondo modello della gamma Huracán EVO V10 la coupé lanciata all'inizio dell'anno.



La Spyder adotta lo stesso controllo della dinamica della vettura e l'aerodinamica di ultimissima generazione sviluppati per il modello coupé, ed è dotata di motore Lamborghini V10 aspirato da 5,2 litri, potenziato per produrre una maggiore potenza e corredato di valvole di aspirazione in titanio.



Huracán EVO Spyder eroga 640 CV (470 kW) a 8.000 giri/min e una coppia di 600 Nm a 6.500 giri/min. Con un peso a secco di 1.542 kg, l'auto raggiunge un rapporto peso/potenza di 2,41 kg/CV ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi. Lo spazio di frenata da 100 km/h all'arresto totale è di soli 32,2 m, mentre la velocità massima arriva a 325 km/h.



La consegna è prevista per la primavera del 2019, al prezzo di 202mila euro.(ANSA).