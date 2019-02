Al salone Ginevra riflettori su Concept 508 Peugeot Sport

Peugeot presenta in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019 il Concept 508 Peugeot Sport Enginereed, prototipo che prefigura la nuova linea di modelli elettrificati ad alte prestazioni.



#Unboringthefuture è la concezione della mobilità del futuro per Peugeot, che si è affidata alla competenza degli ingegneri della divisione Sport per lo sviluppo del concept 508 Peugeot Sport Enginereed, derivato dalla nuova 508 fastback in versione plug-in hybrid. Questo concept high performances / low emissions garantisce prestazioni eccezionali, mai viste su una Peugeot, coniugate con uno stile distintivo, filante e atletico.



Per questa concept-car, Peugeot Sport ha attinto all'esperienza acquisita con due prototipi elettrificati che erano già dei precursori: la 208 HYbrid FE (2013) che garantiva prestazioni a livello di una GTi, ma con emissioni e consumi inferiori a quelli del motore termico più piccolo disponibile in gamma a quell'epoca; la 308 R HYbrid Concept (2015), con una potenza complessiva di 500 CV, 730Nm di coppia massima e uno 0 - 100km/h in 4 secondi netti.



L'aerodinamica di questa concept car è stata studiata in una nuova dimensione, utilizzando la tecnologia della stampa 3D per la calandra, che ha ora una forma affilata, con listelli pronti a cesellare l'aria. Il fascione paracolpi anteriore ha una forma più affilata e include grandi deflettori per raffreddare meglio la meccanica: alcuni flap ai lati del fascione paracolpi e nelle parti inferiori della carrozzeria orientano meglio i flussi d'aria attorno all'auto, per ridurne la resistenza aerodinamica.



Lo stile della carrozzeria è esaltato dal colore adottato, il 'Grigio Selenio', una tinta speciale di questa concept-car che varia a seconda della luce, grazie ad alcune particelle madreperlate contenute nel pigmento.



Gli ingegneri di Peugeot Sport hanno combinato tre motori (il benzina PureTech 200, un motore elettrico da 110 CV sull'anteriore e un altro elettrico da ben 200 CV sull'asse posteriore), due fonti di energia e quattro ruote motrici per garantire accelerazioni e riprese straordinarie, grazie anche ad una coppia massima di ben 500 Nm.



Queste caratteristiche posizionano il Concept 508 Peugeot Sport Enginereed al livello di un veicolo convenzionale dotato di 400 CV (velocità massima 250 km/h).