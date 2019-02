Con Formentor la spagnola Cupra si rafforza nei suv sportivi

Seat festeggia il primo anniversario dalla creazione del brand Cupra con la presentazione di una concept molto vicina a un inedito modello di serie (che debutterà nel 2020) e con cui intende ''sorprendere il pubblico con la vettura più incredibile, dinamica e accattivante che abbia mai costruito''. In effetti il concept Cupra Formentor - che si colloca tra le hatchback prestazionali e i crossover e i suv tradizionali - apre il futuro della marca sportiva di Barcellona verso nuove fasce di mercato destinato a crescere esponenzialmente e con la potenzialità, come ha detto Wayne Griffiths, CEO e membro del CdA di Cupra, di supportare il raddoppio delle vendite entro i prossimi 3-5 anni.



Cupra Formentor - si legge nella nota dell'azienda - è la dimostrazione dell'ambizione, l'espressività e l'ispirazione intrinseche del marchio e rimarca la posizione di Cupra come brand tecnologico proiettato verso il futuro''. Formentor, che sarà presentato in anteprima al Salone di Ginevra, affiancherà dal prossimo anno il primo modello Cupra, derivato da Seat Ateca.



Progettato per farsi notare, Cupra Formentor impressiona per le forme scolpite - che ne enfatizzano gli attributi e ne esaltano la raffinatezza - e propone un look, inedito per il Gruppo spagnolo - di grande carattere in grado di trasmettere emozione. La carrozzeria di Formentor è ribassata, accentuando così l'impronta sportiva della vettura ed anche se l'enfasi visiva ricade sul posteriore, il disegno valorizza la lunghezza del cofano e le proporzioni dinamiche. A differenza della robustezza che caratterizza i suv tradizionali, il design di Cupra Formentor valorizza in modo importante la qualità degli esterni, un pregio ulteriormente rafforzato dalla soluzione luminosa 'infinita' del posteriori.



Il crossover Formentor monta un propulsore tra i più avanzati, in quanto è composto da un sistema ibrido plug-in progettato per soddisfare le odierne e future esigenze in fatto di prestazioni ed efficienza, avviando al tempo stesso l'elettrificazione del marchio. Grazie al cambio DSG a doppia frizione, i 245 Cv erogati vengono trasmessi alle ruote senza interruzione, mentre la regolazione adattiva dell'assetto (DCC), il differenziale autobloccante e lo sterzo progressivo, permettono di ottimizzare la dinamica di marcia indipendentemente dalle condizioni della strada e dallo stile di guida. La batteria di grandi dimensioni integrata consente a Cupra Formentor di percorrere fino a 50 km in modalità esclusivamente elettrica nel nuovo ciclo WLTP (equivalenti a una percorrenza di circa 70 km nel ciclo NEDC).



Nel suo primo anno di vita, il brand Cupra del Gruppo Seat ha dimostrato il suo potenziale registrando un +40% delle vendite rispetto all'anno precedente, con 14.400 unità immatricolate nel 2018. ''i risultati - ha detto Griffiths - stanno andando ben oltre le nostre aspettative. Desideriamo portare avanti il consolidamento di questo marchio speciale, che sta conquistando i più esigenti appassionati di automobili.



Adesso è arrivato il momento di mettere le ali a Cupra''.