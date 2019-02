Seat, gamma Ateca si arricchisce con versione 2.0 TDI 150 CV

La gamma Ateca si arricchisce con il nuovo propulsore 2.0 TDI 150 CV 4Drive DSG. Con prezzi a partire da 33.820 euro per la versione Business, da 35.470 euro per le versioni top di gamma XCellence ed FR, nuova Ateca è già ordinabile presso la rete del marchio. Il nuovo quattro cilindri eroga la potenza massima tra i 3.500 e i 4.000 giri e, con una coppia massima pari a 340 Nm tra 1.750 e 3.000 giri, riesce a raggiungere una velocità massima di 196 km/h e un'accelerazione di 0-100 in soli 8,8 secondi. La Ateca 2.0 TDI 150 CV 4Drive DSG presenta consumi di carburante pari a 6,3-6,8 l (min-max in ciclo combinato WLTP) a fronte di emissioni di CO2 pari a 164-178 g/km (min-max in ciclo combinato WLTP).



Tra i contenuti tecnologici e d'infotainment della Seat Ateca, spiccano i seguenti equipaggiamenti: i proiettori Full LED, che comprendono gruppi ottici con tutte le funzioni di illuminazione a LED (Light Emitting Diode), Welcome Light (luce di cortesia proiettata dagli specchietti verso l'asfalto), il portellone elettrico 'Handsfree' e il sistema di apertura, chiusura, accensione e spegnimento della vettura senza l'utilizzo della chiave Kessy, il sistema di riscaldamento a controllo remoto dell'interno dell'abitacolo e di sbrinamento dei vetri in presenza di temperature basse (ghiaccio e neve), il sistema Top View Camera 360° che, grazie a 4 telecamere posizionate nella griglia frontale, nel paraurti posteriore e nei due specchietti esterni, permette al guidatore di monitorare a 360° l'area circostante la vettura, supportandolo nelle manovre più complicate.



Tra i punti di forza della Seat Ateca, vi sono indubbiamente i sistemi per la sicurezza e l'assistenza alla guida con una serie di Adas che supportano il conducente nelle manovre. Alto il livello di infotaiment a bordo con il sistema di Navigazione Plus (sempre con display touch 8'' a colori e display computer di bordo da 3,5''), che è disponibile come optional per gli allestimenti Xcellence ed FR. Sempre su richiesta, sono disponibili anche il Connectivity Pack, che include il Seat Full Link e il Connectivity Box, sistema che permette la ricarica wireless dello smartphone e l'amplificazione del segnale GPS.