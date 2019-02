Bentley Bentayga Speed, suv più veloce e lussuoso al mondo

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Bentley Motors svela i dettagli del suv più veloce al mondo: il Bentayga Speed, che presenterà al prossimo Salone di Ginevra. Alimentato da una versione ottimizzata da 635 CV del motore W12 da 6 litri, ha una velocità massima di 306 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi; 900 Nm di coppia.



Progettato, sviluppato e rifinito in Gran Bretagna, lo Speed è il Bentayga più potente e orientato alle prestazioni. Lo stile degli esterni rispecchia le prestazioni: gruppi ottici anteriori in tinta scura, minigonne laterali in tinta con la carrozzeria e uno spoiler posteriore. Le griglie scure di paraurti e radiatore, gli esclusivi cerchi da 22" disponibili in tre finiture e il caratteristico stemma Speed esaltano ulteriormente l'animo sportivo della vettura. Peculiare anche l'abitacolo, nuove cuciture a contrasto e inediti rivestimenti in Alcantara.



Come tutti gli altri suv Bentley, il modello Speed è a trazione integrale con sistema di bloccaggio elettronico del differenziale e fino a otto modalità Drive Dynamics. Più rigide le sospensioni, per un miglior confort di guida. Il modello più potente della famiglia Bentayga è inoltre dotato di quattro modalità di guida Drive Dynamics: da una parte Comfort, dall'altra Bentley e Sport, con un'ulteriore modalità Custom che permette di definire un setup di guida personalizzato.



Bentley Dynamic Ride è la prima tecnologia per il controllo attivo del rollio al mondo a impiegare un eccellente sistema elettronico da 48V. Questo sistema controbilancia le forze laterali che generano il rollio in curva e garantisce la massima aderenza degli pneumatici, offrendo un abitacolo con stabilità e comfort di guida ai vertici della categoria.



I clienti potranno infine personalizzare il Bentayga Speed con una gamma di opzioni esclusive, fra cui: freni in carboceramica, sedili anteriori con 22 regolazioni e funzione massaggio, pannelli della plancia in fibra di carbonio, sistema RSE Bentley di intrattenimento per l'abitacolo posteriore e illuminazione d'atmosfera. (ANSA).





