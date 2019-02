Honda svela interni prototipo elettrico che sarà a Ginevra

In attesa di vederla in mostra al prossimo salone di Ginevra, Honda offre un primo assaggio degli interni del suo prototipo elettrico compatto che sarà di scena alla kermesse elvetica. Gli interni sono stati progettati per creare un'atmosfera accogliente e che è ispirata all'Urban EV Concept mostrato al Salone di Francoforte nel 2017.



Nell'abitacolo, il conducente può vivere la sensazione di essere totalmente avvolto da un ampio cruscotto. Il design, invece, è semplice ed essenziale e si unisce alla tecnologia intuitiva sviluppata a vantaggio dell'utente.