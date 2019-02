Audi Q4 e-Tron, la reginetta del prossimo Salone di Ginevra

Audi svela, a pochi giorni dall'apertura del Salone di Ginevra, il look dell'inedito suv elettrico Q4 e-Tron, ulteriore passo in avanti nella elettrificazione della gamma. Realizzato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la stessa dell'imminente ID Hatchback, Q4 e-Tron porta la tecnologia della propulsione elettrica Audi ad un livello più accessibile rispetto al recente suv e-Tron, e sarà disponibile sul mercato tra la fine del prossimo anno e l'inizio del 2021. I tre bozzetti diffusi dalla Casa dei Quattro Anelli evidenziano uno stretto legame - come accade quasi sempre negli ultimi tempi - con le precedenti concept e-Tron presentate e si rifà al prototipo TT Offroad presentato nel 2014 al Salone di Pechino. Va ricordato che Q4 è uno dei futuri nuovi modelli di Audi, immaginato e progettato per collocarsi nell'offerta globale tra il suv Q3 e il Q5, con una gamma che sarà anche caratterizzata da motorizzazioni benzina e diesel con elettrificazione ibrida.