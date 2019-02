Skoda, svelati gli interni del nuovo suv Kamiq

A poche settimane dal lancio al salone di Ginevra, Skoda svela gli interni della nuova Kamiq. Lo stile riprende il layout mostrato per la prima volta sulla concept car Vision RS allo scorso salone dell'auto di Parigi. La linea caratteristica che circonda lo schermo posto al centro della plancia, in posizione visibile dal conducente, riprende le linea del cofano motore e favorisce al tempo stesso l'utilizzo del touch-screen. Il Virtual Cockpit, la strumentazione digitale con schermo da 10,25", il più ampio del segmento, è uno degli highlight digitali del nuovo modello. Ai lati della plancia, le bocchette di ventilazione che si estendono nel pannello delle portiere contribuiscono a enfatizzare lo spazio trasversale dell'abitacolo. I materiali di rivestimento della plancia e dei pannelli delle portiere anteriori sono realizzati con materiale qualità, il cui trattamento superficiale che ricorda la struttura del cristallo sarà utilizzato da Skoda anche per altri futuri modelli. L'illuminazione dell'abitacolo in tecnologia Led, Ambient lighting disponibile nei colori rame, rosso e bianco contribuisce a rendere piacevole la permanenza a bordo e accentua il contrasto con le impunture dei sedili. A richiesta, i sedili possono essere rivestiti nella nuova tecnofibra ArtVelour. Tra le dotazioni opzionali del nuovo modello sarà disponibile il riscaldamento del parabrezza, dei sedili posteriori e del volante. Il nuovo Kamiq è realizzato sulla piattaforma modulare del gruppo Volkswagen: il passo di 2.651 mm garantisce uno spazio di 73 mm per le ginocchia di chi siede dietro mentre il vano bagagli ha una capacità di 400 litri, che possono salire a 1.395 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.