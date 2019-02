Opel al Transpotec con Zafira Life e Combo Cargo

Al Transpotec Logitec, la manifestazione di riferimento per il mercato italiano dell'autotrasporto che si terrà a Verona dal 21 al 24 febbraio, Opel svelerà in anteprima in Italia la nuova Opel Zafira Life, che è offerta in tre lunghezze, studiate in base alle necessità dei clienti. Si parte dalla versione 'Small' lunga 4,60 metri, passando per la 'Medium' da 4,95 m, fino alla 'Large' da 5,30 m: ognuna di esse può montare fino a nove sedili. Zafira Life, grazie a interni versatili, comfort elevato, infotainment all'avanguardia e intelligenti sistemi di assistenza alla guida, è adatta alle necessità delle molteplici categorie dei professionisti che hanno bisogno di trasportare fino a otto passeggeri con bagagli, come, ad esempio, taxi, noleggi con conducente e servizio navetta per gli hotel.



Opel Zafira Life si distingue per l'elevato livello di comfort percepito, con le portiere laterali scorrevoli che si aprono elettricamente, anche con un semplice movimento del piede sotto la carrozzeria. Sarà disponibile fin da subito anche una versione 4x4, con trazione integrale realizzata dagli specialisti di fuoristrada di Dangel. A Verona spazio anche per Opel Combo Cargo premiato da una giuria composta da 25 giornalisti specializzati provenienti da 25 Paesi Europei con il titolo di International Van of the Year 2019, il più ambito nel settore dei veicoli commerciali leggeri.



Il nuovo Opel Combo Cargo ha guadagnato ben 127 punti, classificandosi al primo posto davanti a Mercedes Sprinter, secondo con grande distacco (92 punti). Sono risultati decisivi l'elevato piacere di guida, gli innovativi sistemi di assistenza alla guida e il basso costo di proprietà del nuovo Opel Combo Cargo che ha riportato a Rüsselsheim questo premio prestigioso, per la terza volta dalla sua introduzione nel 1992.