Ssangyong, serie speciale di Tivoli per San Valentino

In occasione di San Valentino Ssangyong ha deciso di celebrare l'amore in tutte le sue forme e declinazioni con la Tivoli I Lov It, una Special Edition della serie K-Collection tutta da personalizzare. Tivoli I Lov It nasce infatti per catturare l'attenzione e rispondere alle esigenze di un pubblico giovane e dinamico, attento ai dettagli, desideroso di guidare un'auto che sia espressione della propria personalità. Gli amanti di Tivoli potranno personalizzare tetto, spoiler e calotte degli specchietti con una gamma di colori da abbinare al design della carrozzeria silver, da scegliere in base al proprio stile di vita: Red I Lov It, Galaxy Green,Orange Pop e Dandy Blue.



Dal 9 al 16 febbraio questa versione speciale sarà sponsor dell'attività Mudec in Love. Sculture di ferro, totem e un gonfiabile alto 16 metri con un grande cuore in mano animeranno il Museo delle Culture di Milano per tutta la settimana di San Valentino. Questa iniziativa si inserisce all'interno di una più ampia partnership che il brand ha avviato con il museo con la missione di essere vicino alle esperienze dei propri clienti, sempre più uniche e di qualità.



''La collaborazione con il Mudec e il lancio di una limited edition in occasione della festa dell'amore, sono un modo per sottolineare la cura e l'attenzione che desideriamo per i nostri clienti, con Il valore aggiunto e l'unicità di una dimensione contemporanea ed eclettica'' commenta Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motor Italia. ''Mettere a disposizione la possibilità di personalizzare un modello come Tivoli permette infatti di trasformare l'auto in un'espressione tangibile ed immediata della propria identità e delle proprie passioni''. La Special Edition sarà prodotta per il mercato italiano in soli 100 esemplari a un prezzo di partenza chiavi in mano di 24.200 euro per la variante a benzina dotata di cambio manuale.