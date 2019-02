Jeep aggiunge versione sportiva S alla gamma di Renegade

Jeep porta al debutto sul mercato italiano il nuovo Renegade S, allestimento in speciale che aggiunge sportività alle apprezzate doti del popolare suv compatto e che deriva dalla versione top di gamma Limited. All'esterno Renegade S si caratterizza per gli inserti Granite Crystal sui diversi badge presenti (4x4, Jeep, Renegade e S) oltre che sulle finiture della griglia. A questi elementi distintivi si aggiungono le specifiche barre sul tetto e gli esclusivi cerchi in lega da 19 pollici in Granite Crystal. Un look aggressivo che ne esalta ulteriormente lo stile grazie agli interventi mirati sul paraurti anteriore che, nello specifico, sfoggia nuovi fari anteriori e fari fendinebbia, oltre a un nuovo design dell'iconica griglia a sette feritoie. Inoltre, tra le principali novità di Renegade S si segnalano i fari con luci diurne, abbaglianti, proiettori anteriori e fari posteriori full Led. Una soluzione questa che assicura efficienza e sicurezza nella guida incrementando del 50% la visibilità rispetto ai fari alogeni e del 20% la luminosità rispetto allo Xeno migliorando in particolare la percezione della profondità e l'illuminazione laterale.



Nell'abitacolo di Renegade S spiccano l'ambiente All Black, sedili premium con nuove cuciture in tinta tungsteno e volante rivestito in pelle con impunture nere, insieme a contenuti tecnologi avanzati e intuitivi, come l'innovativo sistema Uconnect8,4 pollici NAV con l'integrazione di Apple CarPlay e Android Auto, checomprende un processore più potente e performante con migliorata capacità di risposta, schermo full-color tattile capacitivo ad alta definizione. Sono sempre di serie sul Renegade S alcune dotazioni esclusive, quali i proiettori anteriori e i fari posteriori full Led,climatizzatore automatico bi-zona, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Per garantire la massima protezione e assicurare un elevato confort nella guida, sono di serie i sistemi Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning-Plus con Active Emergency Braking (frenata assistita), Lane Sense Departure Warning-Plus (avviso di uscita dalla corsia standard su tutta la gamma Renegade) e Intelligent Speed Assist dotato di Traffic Sign Recognition (TSR). In combinazione con il sistema Intelligent Speed Assist è possibile adattare la velocità ai limiti che il TSR stesso ha previamente identificato. Questa nuova serie speciale - la prima per Jeep Renegade - è disponibile con un'ampia gamma di motorizzazioni, a partire dal nuovopropulsore benzina 1.3 Turbo T4 quattro cilindri, con potenza da 150 Cv, che assicura la massima efficienza nei consumi ed elevate prestazioni sia su strada sia in fuoristrada.



I diesel con i propulsori 1.6 e 2.0 MultiJet II aggiornati con SCR (Selective Catalytic Reduction) sono conformi alla più recente normativa Euro 6d. Tutti i motori che sono abbinabili a cambio manuale a 6 marce, automatico DDCT (Dual Dry Clutch Transmission) a 6 rapporti e automatico a 9 rapporti per garantire maggiore confort e fluidità di guida.



Renegade S conferma le proverbiali caratteristiche off-road del brand Jeep, grazie alla disponibilità di due sistemi di trazione, condisconnessione dell'asse posteriore,controllo della trazione Selec-Terrain, dispositivi Hill Start Assist e Hill Descent Control.



Assieme alle altre versioni della gamma, il suv compatto Renegade S è pronto per essere ammirato e provata in tutte le concessionarie Jeep, anche nei Porte Aperte nei fine settimana del 9/10, 16/17 e 23/24 febbraio. Anche questa serie speciale rientra nel programma varato da FCA che prevede il finanziamento Tutto Chiaro con anticipo zero, valore futuro garantito e fino a 6.000 euro di Ecobonus garantito.