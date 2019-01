Giorgetto e Fabrizio Giugiaro svelano suv elettrico Kangaroo

Grande attesa nel mondo degli 'innovatori' e dei collezionisti per il debutto, che avverrà ai primi di marzo in occasione del Salone di Ginevra, del super-suv elettrico Kangaroo, disegnato dalla torinese GFG Style (dove le iniziali stanno per Giorgetto e Fabrizio Giugiaro) alla base di una piattaforma in alluminio della cinese CH-Auto Tecnology. La prima immagine di Kangaroo - che secondo quanto anticipato potrà accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi - è stata svelata da Fabrizio Giugiaro a Hong Kong durante un suo intervento sul futuro dell'auto nella preview stampa del Motor Show di Hong Kong, che si svolgerà il prossimo dicembre.



Dopo aver ripercorso le tappe salienti del suo impegno professionale nel campo delle auto ibride ed elettriche e dopo aver descritto il prototipo Sibylla arrivato appositamente dall'Italia Fabrizio Giugiaro - che firma lo stile di questa auto assieme al padre Giorgetto - ha mostrato in anteprima assoluta il teaser di Kangaroo, un suv elettrico a trazione integrale capace di essere incredibilmente performante su qualsiasi terreno, con una velocità di punta di 250 km/h. La piattaforma elettrica di Kangaroo è stata 'vestita' con una carrozzeria in fibra di carbonio e rappresenta lo stato dell'arte nello sviluppo di veicoli ad alte prestazioni alimentati esclusivamente a batteria.



CH-Auto Technology ha iniziato ad operare in Cina nel 2003 come centro di progettazione e design ma con l'acquisto di Qiantu Auto e della sua fabbrica a Suzhou, è ora operativa anche nello sviluppo e nella produzione di EV.