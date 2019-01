Nuovo pick-up Toyota Tacoma al Salone di Chicago

Toyota ha scelto l'edizione 2019 del Salone di Chicago, che aprirà alla stampa il prossimo 7 febbraio, per la nuova generazione del truck Tacoma progettato specificamente per il mercato Usa e costruito nello stabilimento TMMTX (Toyota Motor Manufacturing Texas) di San Antonio. Modello leader da 12 anni consecutivi nel segmento dei pick-up medi, Tacoma è stato recentemente oggetto di un profondo intervento su meccanica e contenuti per renderlo ancora più competitivo, ma l'immagine (parziale) diffusa da Toyota per il model year 2020 chiarisce che sarà ora la volta di un restyling esterno, così da adeguarlo alla concorrenza (come Ford Ranger e Jeep Gladiator) di recente introduzione. Spiccano nel nuovo frontale i gruppi ottici a Led, dalla forma più sottile e più moderna, ma l'aggiornamento estetico dovrebbe riguardare anche gli scudi paraurti con una maggiore presenza - come è di moda nel segmento del pick-up full size - di elementi cromati. Non dovrebbe cambiare la gamma dei propulsori che comprende oggi un 4 cilindri 2.7 VVT-i da 160 Cv e un V6 3.5 ciclo Atkinson VVT-i W da 280 Cv.