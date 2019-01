Alla guida di Lexus RC, sport coupé comoda come una berlina

Sportiva all'esterno, berlina all'interno. Si presenta così la Lexus RC, la coupé sportiva della casa giapponese: rivisitata nel model year 2019, mostra alcuni affinamenti ispirati alla sorella maggiore LC. Abbiamo provata in Andalusia la versione Hybrid F Sport: 2.5 di cilindrata, 223 cv.



All'apparenza aggressiva, questa versione della Lexus RC è un'auto che sa anche essere docile e che mette a proprio agio chi siede al posto di guida. Facilmente accessibile in entrata e uscita, si fa apprezzare per il confort di marcia, per la razionalizzazione dei comandi e per la cura ancora maggiore dei dettagli. Affinamenti anche nell'aerodinamica, agli pneumatici e al sistema di sospensioni per farne una coupé con doti Gran Turismo. Tutte caratteristiche evidenziate durante la prova, realizzata su un percorso misto: strade di montagna con tornanti e saliscendi per testare le caratteristiche più sportive e dinamiche, tratti autostradali per godere del confort di guida.



La RC Hybrid è dotata di un sistema Full Hybrid Self-Charging che consente anche un funzionamento a zero emissioni in modalità completamente elettrica grazie al connubio tra un'unità termica con un motore elettrico. La vettura può sfruttare tanto la modalità elettrica quanto il motore termico, oppure la combinazione dei due, in base alle condizioni del traffico oppure alle intenzioni del cliente. L'ibrido Lexus si ricarica automaticamente, coprendo fino al 53,8% della guida urbana con la sola modalità elettrica. Scendendo nel dettaglio: il motore benzina da 2.494 cc, 4 cilindri, iniezione diretta e ciclo Atkinson, che genera una potenza massima di 181 CV/133 kW a 6.000 giri/min e una coppia massima di 221 Nm tra i 4.200 e 4.800 giri/min, con un motore elettrico che sviluppa 143 CV/105 kW. La potenza totale del sistema si attesta a 223 CV/164 kW.



L'accelerazione 0-100 km/h ferma il cronometro a 8,6 secondi, la velocità massima è di 190 km/h, con consumi dichiarati di 5,0 l/100 km ed emissioni di 114 g/km (NEDC Correlato).



La RC hybrid offre anche i massimi livelli di sicurezza attiva e passiva, e dispone di un sistema pre-crash con Cruise Control Adattivo. E' dotata, fra l'altro, di un sistema di rilevazione angoli ciechi (BSM) e dell'avviso mantenimento di corsia. All'interno sono disponibili di serie otto airbag. Il cofano, infine, è stato realizzato con un design studiato per ridurre la superficie anteriore della vettura e proteggere i pedoni.