Nissan presenta concept van NV300 a salone di Bruxelles

Nissan ha presentato il nuovo Concept-van NV300 al Salone dell'Automobile di Bruxelles. Per l'occasione, lo spazio di carico del veicolo è stato attrezzato come officina mobile appositamente pensata per i falegnami che lavorano il legno in modo creativo. Il concept-van NV300 è anche dotato di una batteria portatile integrata, chiamata Nissan Energy ROAM. Si tratta di un alimentatore all-in-one, resistente alle intemperie, che assicura un'alimentazione pratica a zero emissioni, ovunque se ne abbia la necessità. Con una capacità di stoccaggio di 700 Wh e una potenza massima di 1 kW, questa batteria portatile rappresenta una 'centrale elettrica' all'avanguardia, ideata per i professionisti in mobilità.



L'alimentatore Nissan Energy ROAM è costituito da batterie riutilizzate, prelevate dai veicoli elettrici Nissan Leaf al termine del loro ciclo di vita: una soluzione che ribadisce la leadership di Nissan nella tecnologia energetica sostenibile. Un pannello solare montato sul tetto del Concept-van NV300 consente all'alimentatore di essere ricaricato anche in assenza di allacciamento alla rete.



Il concept-van NV300 è un esempio delle nuove possibilità che Nissan potrebbe offrire, in futuro, ai clienti di veicoli commerciali. Il suo spazio di carico personalizzato include elementi innovativi quali un computer touchscreen integrato, sedili girevoli su binari fissati al pianale, vani salva spazio su misura ed illuminazione a LED sul soffitto. Lo spazio di carico del van è stato creato ed allestito da Nissan in collaborazione con Studio Hardie, prestigioso studio britannico di design.



Nissan Energy ROAM si basa sulla tecnologia di alimentazione portatile già presentata sui concept Nissan Navara Dark Sky e Nissan Navara EnGuard al Motor Show di Hannover, rispettivamente nel 2018 e nel 2016.