Nissan al salone di Detroit alza il velo sul concept IMs

Al Salone dell'Automobile di Detroit, Nissan presenta il concept IMs, 'berlina sportiva di lusso', con piattaforma e sistema propulsivo sviluppati nell'ambito della Nissan Intelligent Mobility. Le proporzioni della concept car IMs, più simili a quelle di una berlina che di un crossover, definiscono un segmento a parte. L'identità 100% elettrica è il tratto distintivo dell'auto e la batteria, collocata sotto la scocca, determina una maggiore altezza dell'abitacolo. Interni spaziosi grazie ad un passo maggiorato e una configurazione '2+1+2' dei posti a sedere. Sedili anteriori orientabili e una fila posteriore modulare, con divanetto a tre posti che si può trasformare in un comodo 'Premier Seat' centrale, abbattendo i due sedili laterali che si trasformano in ampi braccioli. Il design esterno e interno di IMs è frutto delle tecnologie legate alla guida elettrica e autonoma sviluppate dalla Nissan Intelligent Mobility, la roadmap strategica che definisce il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società. In modalità di guida autonoma IMs consente al guidatore di procedere senza dover toccare alcun comando, mentre in modalità manuale offre tutte le emozioni e le prestazioni sportive che solo un veicolo elettrico di categoria superiore può offrire. IMs dispone inoltre delle tecnologie più avanzate in termini di sicurezza e sistemi virtuali di connettività, inserite in un contesto che rende omaggio al design giapponese, sospeso tra modernità e tradizione. La vettura è mossa da due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, alimentati da una batteria da 115 kWh a ricarica rapida che eroga 489 CV (360 kW) di potenza e 800 Nm (590 lb-ft) di coppia, capace di competere con le berline sportive attualmente in commercio. Con un'autonomia stimata di 622 km con una sola carica, IMs garantisce percorrenze al pari di vetture mosse da motori a benzina. IMs è inoltre equipaggiato con l'esclusivo sistema di connessione al mondo virtuale, denominato da Nissan Invisible-to-Visible, o I2V. Invisible-to-Visible è un'interfaccia 3D in cui mondo reale e virtuale convergono, una piattaforma sviluppata dall'azienda che consente agli occupanti di vedere quello che altrimenti rimarrebbe 'nascosto', rendendo la permanenza a bordo ancora più sicura, oltre che esaltante. La chiave per poter 'vedere l'invisibile' è la tecnologia Omni-Sensing, presentata di recente in occasione del CES. I sensori di IMs rilevano i dati provenienti dal mondo reale, li raccolgono e li rappresentano in una realtà virtuale, che prende corpo davanti agli occhi di conducente e passeggeri sotto forma di un'appassionante esperienza multidimensionale. La realtà virtuale e Omni-Sensing possono anche mettere in contatto le persone.