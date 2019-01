Kia e-Niro, crossover EV unisce autonomia e piacere di guida

Test in anteprima per e-Niro, il primo crossover elettrico di Kia che debutterà in Italia in primavera e che si aggiunge alle due versioni di Niro già commercializzate - quella ibrida e quella ibrida plug-in - a formare una proposta che è unica nel mercato delle auto a basso impatto ambientale. Kia e-Niro offre un'autonomia molto elevata, paragonabile solo con quella di EV di fascia più alta: fino a 455 km nell'impiego misto (omologazione WLTP) e fino a 615 km nella guida urbana. Una prerogativa questa che si aggiunge alla tradizionale super-garanzia di tutti i modelli Kia (7 anni e 150.000 chilometri, con copertura anche del pacco batterie e del motore elettrico) e che deriva dalla disponibilità di due versioni, una con batteria ai polimeri di ioni di litio da 64 kWh mentre per chi sono sufficienti autonomie più contenute (fino a 289 km) è prevista anche la e-Niro con batteria da 39,2 kWh. Per una ricarica completa, utilizzando un sistema fast charger da 100 kW, ci vogliono solo 42 minuti per ricaricare la batteria da 64 kWh dal 20 all'80%. Davvero funzionale la presenza di un alloggiamento per il cavo di ricarica, sotto al piano del bagagliaio. Da notare che il vano di carico ha una capacità di 451 litri, una delle più elevate in questo segmento. Dal punto di vista del design e-Niro si differenzia dalle varianti ibrida e ibrida plug-in per il trattamento del frontale e della coda che prendono spunto dal Concept Niro EV presentato nel 2018 al Consumer Electronics Show di Las Vegas. La griglia futuristica e aerodinamica conserva la forma a 'naso di tigre' delle altre Kia ma è priva di aperture. Frontalmente spiccano anche gli scudi paraurti ridisegnati, nuove prese d'aria e inedite luci di marcia diurna a forma a forma di freccia. Nella vista laterale si nota la presenza di nuovi cerchi in lega di alluminio da 17 pollici bicolori diamantati mentre i coda si ritrovano i paraurti posteriori riprogettati e caratterizzati - come altri punti della vettura - da dettagli blu. Salendo a bordo, si ha immediatamente la sensazione di una progettazione della plancia e dei comandi che pone in primo piano facilità di azionamento, chiarezza di 'lettura' ed ergonomia. Il maggiore cambiamento nell'abitacolo di e-Niro - reso possibile dal powertrain elettrico che elimina la tradizionale leva del cambio - sta nella riprogettazione della consolle centrale. Il nuovo selettore rotante 'shift-by-wire' si trova su un pannello alla base del bracciolo centrale, che ospita anche altri comandi. Anche il cruscotto LCD a colori da 7,0 pollici offre, assieme al display centrale da 7,0 pollici, una serie di funzioni specifiche legate alla propulsione 100% elettrica. C'è la possibilità di localizzare i punti di ricarica vicini monitorando il livello di carica e l'autonomia, ma anche di valutare lo stile di guida. Docilissimo nel traffico urbano e-Niro si conferma divertente da guidare - come poche elettriche di questo segmento sanno fare - quando traffico e tipologia della strada consentono di sfruttare potenza e coppia. La moderna unità elettrica realizzata da Kia eroga 150 kW (corrispondenti a 204 Cv) e una coppia di 395 Nm quando la batteria è da 64 kWh. Se invece la batterie è da 39,2 kWh il motore eroga 100 kW (136 Cv) e una coppia di 395 Nm. Nel primo caso e-Niro scatta da 0 a 100 in 7,8 secondi, nel secondo ne impiega 9,8. Kia e-Niro è dotato di sistema Drive Mode Select, per utilizzare le modalità Eco, Eco +, Normale e Sport. Altra caratteristica che si apprezza al volante del nuovo crossover elettrico di Kia è il sistema frenante rigenerativo intelligente che recupera energia cinetica e ricarica il pacco batteria mentre si guida o frena. Con i paddle dietro al volante si scelgono 5 livelli di rigenerazione: Off, Level 1, Level 2, Level 3 e One Pedal. Con quest'ultima posizione che consente di rallentare e frenare modulando semplicemente l'acceleratore. È disponibile anche una modalità automatica che consente a e-Niro di regolare da solo il livello di rigenerazione dell'energia cinetica in base alle condizioni del traffico, attraverso le indicazioni fornite dalle telecamere dello Smart Cruise Control.