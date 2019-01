Look da 'belva' e 282 Cv, ecco la Citroen C3 R5 tricolore

ROMA - Carreggiate allargate sino a 1.618 mm, vistosi spoiler e appendici aerodinamiche generose, una batteria di quattro fari supplementari sistemati sopra la mascherina anteriore, sono il biglietto da visita della Citroen C3 R5, la 'belva' da rally da 282 Cv realizzata dal reparto corse della Casa del Double Chevron per competere nel campionato italiano rally.



Sviluppata sulla scorta delle esperienze di successo maturate nel Mondiale WRC-2, la piccola 'bomba' di Citroen Italia ha molto in comune con la vettura che lo scorso aprile ha partecipato al Tour de Corse. Nel 2019 Sarà gestita dalla struttura tecnica di Fabrizio Fabbri e potrà contare sulla Pirelli per lo sviluppo di coperture altamente competitive.



Dotata di un telaio con scocca rinforzata con rollbar a gabbia multipoint, sfoggia una carrozzeria 'anabolizzata' realizzata in acciaio e fibra composita. Lunga 3.996 mm, larga 1.820 mm, con un passo di 2.567 mm, la C3 R5 è dotata di trazione integrale permanente con differenziali autobloccanti sia all'anteriore sia al posteriore. Sotto il cofano cela un "millesei" a benzina sovralimentato in grado di erogare 282 Cv a 5.000 giri al minuto e ben 420 Nm di coppia massima a quota 4.000 giri.



Le sospensioni sono di tipo McPherson con ammortizzatori regolabili mentre l'impianto frenante prevede per le gare su terra dischi da 300 mm e per quelle su asfalto da 355 mm (in entrambi i casi sono di tipo autoventilante e sono abbinati a pinze a quattro pistoncini).



In attesa di rivelare i nomi dei piloti che la guideranno nella prima sfida, programmata al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (22-24 marzo), Carlo Leoni, direttore comunicazione e relazioni esterne di PSA per il nostro Paese: "Il gruppo, forte della leadership rallistica maturata nell'ultimo decennio in Italia, mette a disposizione tutto il proprio know-how per questa nuova sfida. Il motorsport è centrale per tutti i nostri brand nelle attività di marketing e di comunicazione ed il progetto di Citroen si inserisce all'interno di questa strategia. Progetto che sarà a supporto dei successi commerciali della C3 e celebrerà il Centenario del Marchio Citron fondato nel 1919".