Lexus LC convertible concept debutta al Salone di Detroit

Lexus presenta in anteprima mondiale al Salone di Detroit la 'LC Convertible Concept'. È una convertible coupé adattata dalla LC con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per il marchio in termini di design. Allungata, ribassata e slanciata, ha le proporzioni atletiche da coupé: una forma che si è evoluta dal disegno originale, ma che riesce lo stesso a creare un'identità propria.



Nell'abitacolo spiccano gli inserti in pelle bianca e la tonalità gialla delle cuciture e, con l'usuale cura dei dettagli, l'inclinazione del parabrezza ai margini levigati della cappelliera che alloggia il top convertibile.



L'anima sportiva traspare dalle linee esterne con sbalzi ridotti e dai cerchi da 22 pollici. Lunga oltre 4,7 metri e larga 1,9, la LC convertible concept è alta 1,3 metri e ha un passo di 2,8.



Per Tadao Mori, chief designer del prototipo LC Convertible, "l'inconfondibile design della LC è stato ripensato in veste di convertible. Produrre in serie questo prototipo - conclude - sarebbe una cosa meravigliosa".(ANSA).