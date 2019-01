Bentley aggiungerà versione Speed 650 Cv alla gamma Bentayga

Si chiamerà Speed la nuova versione del supersuv Bentayga che Bentley ha realizzato per rispondere all'offensiva nel segmento top da parte dei modelli più sportivi e in particolare del Lamborghini Urus, anch'esso elemento del portfolio luxury del Gruppo Volkswagen. Come anticipa il magazine britannico Autocar, il nuovo Bentayga Speed - che sarà lanciato a fine anno - utilizzerà il motore biturbo 6.0 W12 già presente in altri modelli della Casa e tarato per erogare una potenza di 650 Cv, cioè la stessa dell'Urus che monta però un V8 4.0. Tra le novità presenti in questo nuovo suv ad alte prestazioni - che dovrebbe accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e superare i 305 km/h - vi dovrebbe essere una diversa trasmissione automatica a 8 rapporti, con taratura più prestazione, ed un insieme di modifiche al telaio e alle sospensioni per adeguare il comportamento alla maggiore dinamicità, seppure a scapito dei livelli di confort. Secondo Autocar, il prezzo del Bentayga Speed potrebbe salire a 185.000 sterline, cioè circa 205.000 euro.