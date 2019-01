McLaren, pronta la quinta supersportiva a coda lunga

A meno di sei mesi dal lancio della 600LT coupé in occasione del Goodwood Festival of Speed 2018, McLaren Automotive presenterà tra pochi giorni il suo quinto modello a potersi fregiare della denominazione Longtail (LT) cioè a coda lunga. La nuova supersportiva verrà infatti svelata mercoledì 16 gennaio con un evento 'online' che potrà essere seguito al sito https://cars.mclaren.com/the-edge-amplified, terza tappa del piano industriale da 1,2 miliardi di sterline di McLaren Automotive denominato Track25. Sviluppata per sfoggiare tutte le doti della filosofia alla base di tutte le McLaren LT - cioè maggiore potenza, peso ridotto, aerodinamica ottimizzata, focus sulle dinamica per la performance su pista - la nuova berlinetta sarà prodotta in serie limitata e per il periodo massimo di 1 anno, ma gli collezionisti e gli speculatori, sempre a caccia di auto costruite in piccola serie, sono già pronti a reagire rapidamente all'apertura delle prenotazioni.