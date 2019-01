Toyota, a Detroit debutta la 5/a generazione di Supra

Dopo essere finita online qualche giorno fa, a causa della pubblicazione di alcuni 'scatti' rubati sui siti specializzati, la quinta generazione di Toyota Supra si prepara a fare il suo debutto ufficiale al prossimo Salone di Detroit, in programma dal 12 al 27 gennaio. Intanto la casa nipponica ha voluto già dare un'idea delle prestazioni della coupé pubblicando su Youtube un video dove il motore sei cilindri in linea da tre litri, di manifattura Bmw, assume il ruolo di protagonista assoluto.



Dall'accordo con la casa di Monaco sono nate le nuove generazioni delle due sportive: da un lato la coupé giapponese, dall'altro la tedesca Z4 (condividono appunto il sistema di propulsione). Per il momento si sa solo che il sei cilindri della Bmw produrrà oltre 300 cavalli nella nuova Supra, anche se è noto che il 3.0 litri è capace di almeno il 382 CV nella Z4 M40i.



Resta da vedere se la Supra avrà quella potenza o, forse, bisognerà attendere una versione GRMN. Con molta probabilità, comunque, la gamma sarà composta anche da un quattro cilindri 2.0 litri con 262 CV per una versione entry-level più abbordabile.