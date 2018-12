Mahindra lancia in Italia Kuv100 m-Bifuel a Gpl

Dimensioni compatte, prezzo vantaggioso e costi di gestione estremamente contenuti sono gli atout della versione m-Bifuel del Mahindra Kuv100, alimentabile sia a benzina sia a Gpl. Il city-Suv indiano 'anti Panda', che misura 3,7 metri di lunghezza, 1.727 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza, con il gas guadagna appeal, forte di una promozione commerciale che sino al 31 marzo ne abbassa il listino di 1.600 euro, sino a meno di 12mila euro, equiparandone il costo alla variante monofuel a benzina. Proposto negli allestimenti K6+ (in listino a 13.066 euro) e K8 (14.286 euro), il Kuv100 m-Bifuel presenta il medesimo equipaggiamento dei corrispettivi a benzina, eccezion fatta per la ruota di scorta, sostituita da un kit di riparazione. Al suo posto, infatti, è stato alloggiato il serbatoio toroidale da 43 litri del gas, che assicura circa 420 km di autonomia extra. Una soluzione che ha permesso di mantenere la volumetria standard di 245 litri del vano bagagli. Equipaggiata con un impianto prodotto dall'italiana BRC, la variante a doppia alimentazione conferma gli 82 Cv di potenza massima (erogati a 5.500 giri al minuto) del modello a benzina, equipaggiato con il medesimo 3 cilindri di 1,2 litri. Il picco di coppia, invece, è leggermente inferiore: 112 Nm a 3.100 giri anziché 115 Nm a 3.500 giri. Per quello che riguarda i consumi e le emissioni, il combinato della proposta a benzina è di 6,2 litri per 100 km, con 146 g/km di CO2 mentre i dati della m-Bifuel sono rispettivamente di 8,2 l/100 km e 129 g/km.



In vigore dal primo gennaio al 31 marzo 2019, la campagna promozionale sul modello a Gpl è riservata a chi acquisterà la vettura con un finanziamento di Fiditalia (TAN 5,25%) e prevede, appunto, uno sconto di 1.600 euro, oltre a 3 anni di polizza assicurativa Furto e Incendio inclusa nel prezzo. La rateizzazione proposta parte da 168 euro al mese, con anticipo zero, primo canone a 30 giorni e dilazione di 84 mesi. La richiesta per l'acquisto della Kuv100 m-Bifuel scende, così, momentaneamente a 11.466 euro per la K6+ e a 12.686 per la K8.



Alla campagna è associata la possibilità di trasformare vantaggiosamente in bi-fuel gli esemplari già acquistati, sempre utilizzando impianti prodotti dalla BRC.