Al via in Italia gli ordini per la berlina ibrida Lexus ES

A quasi trent'anni dal lancio nel 1989 della prima serie, e dopo 2 milioni di unità vendute nel mondo, la Lexus ES arriva anche in Italia. Lunga 4.975 mm, larga 1.865 e alta 1.445, con un passo di ben 2.870 mm, la settima generazione della lussuosa berlina nipponica viene proposta nel nostro Paese esclusivamente nella variante ibrida 300h. Forte di 5 stelle EuroNCAP conquistate per la sicurezza che sono valse i premi 'Best in class award' dell'ente indipendente europeo, sia per la categoria "Large family car" sia per quella "Hybrid & electric car", la ES 300h viene proposta nel Belpaese con una sola configurazione di potenza, da 218 Cv, e quattro livelli di allestimento. Il listino parte dalla Business (58.600 euro), pensata per incontrare le esigenze delle aziende e dei gestori delle flotte e include la Executive (56.000 euro), la F-Sport (58.200 euro) e la top di gamma Luxury (64.000 euro).



Progettata sulla nuova piattaforma GA-K (Global Architecture - K) del gruppo Toyota, dotata di trazione anteriore e di un'aerodinamica particolarmente raffinata (ha un Cx di 0,26), la ES promette un elevato comfort e un dinamismo di prim'ordine, grazie a un telaio particolarmente rigido. La sua 'power unit' è composta da un 4 cilindri a benzina di 2,5 litri da 178 Cv che funziona secondo il ciclo Atkinson e da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 120 Cv che permette una marcia a zero emissioni sino a 115 km/h. Accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e di una velocità massima di 180 km/h (autolimitata elettronicamente), la tre volumi orientale vanta consumi medi di soli 4,6 litri/100 km (secondo il ciclo NEDC) ed emissioni di CO2 a partire dai 100 g/km della Business con ruote da 17".



In merito ai dispositivi di sicurezza di bordo, dalla Filiale sottolineano: "ES Hybrid è proposta in Italia con il 'Lexus Safety System+' di serie. Il pacchetto dispone di nuove caratteristiche studiate per prevenire e ridurre le possibilità di collisione a qualsiasi velocità di marcia: oltre al sistema di pre-collisione (PCS), il riconoscimento della segnaletica stradale (RSA), l'avviso di superamento di corsia (LDA) e i fari abbaglianti automatici (AHB) aggiunge il sistema di pre-collisione con rilevamento ciclisti e rilevamento notturno dei pedoni, grazie agli affinamenti apportati in termini di sensibilità e raggio d'azione del radar".