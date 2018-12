Vw, il Grand California si aggiudica il Connected Car Award

Il nuovo Grand California si aggiudica il Connected Car Award 2018. A bordo, infatti, tutte le funzioni principali specifiche dei camper sono controllate tramite display centrale: smartphone, tablet, laptop e sistema di infotainment hanno inoltre accesso a una rete di altoparlanti Bluetooth.



In attesa di vederlo sul mercato a partire da gennaio, il nuovo Grand California ha chiuso l'anno portando a casa il Connected Car Award 2018: il sondaggio fra i lettori, indetto dalle riviste Auto Bild e Computer Bild, è considerato un indicatore più che attendibile delle tendenze digital nel settore automobilistico. La preferenza dei lettori per il Grand California evidenzia come per gli altri camper di questa categoria sia difficile stare al passo con un'offerta così ampia di tecnologie di connettività e infotainment. Il Grand California, basato sull'ultimo Crafter, sarà disponibile in due diverse dimensioni.



Lo slogan del Connected Car Award 2018 era 'Choose the most intelligent car!' (Scegli il veicolo più intelligente!) e questo è ciò che hanno fatto i lettori delle due riviste: nella categoria 'Connected Car: large cars/campervan', la grande maggioranza di loro ha votato per il Grand California. Tutte le funzioni principali specifiche dei camper possono essere controllate tramite un display centrale separato: le informazioni visualizzate comprendono tra le altre livelli di acqua potabile e di scarico. Il display viene utilizzato anche per controllare il riscaldamento, l'illuminazione interna, l'alimentazione della corrente e del frigorifero.