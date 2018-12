Da marzo anche Mini John Cooper Works omologate Euro 6d-Temp

19 DIC - Anche le versioni più importanti della gamma Mini, la John Cooper Works e la John Cooper Works Cabrio, sono ora in grado di soddisfare lo standard sulle emissioni Euro 6d-Temp. Questa importata evoluzione è stata ottenuta con un nuovo filtro antiparticolato specifico per motori a benzina, integrato nel sistema di scarico, che sarà proposto di serie dal marzo 2019. Grazie a questa novità il motore 4 cilindri 2.0 da 231 Cv emette nell'applicazione sulla Mini John Cooper Works è omologato per un consumo di carburante combinato di 6,9 l/100 km con cambio manuale a 6 marce e di 6,2 - 6,1 litri/100 km con la trasmissione Steptronic a 8 rapporti e con un livello di emissioni di CO2 pari a 158 -157 g/km con il cambio manuale a 6 marce, e 142 - 140 g/km con la trasmissione Steptronic a 8 rapporti. I valori dei consumi e delle emissioni nel caso della Mini John Cooper Works Cabrio salgono a 7,1 - 7,0 litri/100 km con cambio a 6 marce e 6,4 litri/100 km con trasmissione Steptronic a 8 rapporti e a 162 - 161 g/km di CO2 con cambio a 6 marce e 148 - 145 g/km con trasmissione Steptronic a 8 rapporti. Con il 6 marce standard, la Mini John Cooper Works accelera da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e impiega 5,6 secondi per passare da 80 a 120 km/h, mentre la John Cooper Works Cabrio completa lo sprint da fermo in 6,6 secondi e la ripresa da 80 a 120 km/h in 6,1 secondi. L'allestimento John Cooper Works comprende oltre al potente motore turbo, le sospensioni sportive con cerchi in lega leggera da 17 pollici, il sistema frenante ad alte prestazioni, il kit aerodinamico e i sedili sportiv. Inoltre, questi modelli sono dotati di proiettori a Led e di luci posteriori a Led nel caratteristico design Union Jack che richiama l'origine britannica. Previste anche nuove opzioni per personalizzare queste due versioni, che riguardano l'equipaggiamento interno Mini Yours Interior Style Piano Black illuminato (che include l'area di assetto retroilluminata sul lato passeggero anteriore) e l'opzione Piano Black Exterior con bordi neri lucidi per i fari, le luci posteriori e la griglia del radiatore. Le ultime aggiunte di optional e accessori includono l'opzione di ricarica wireless, la proiezione del logo Mini sulla strada lato guidatore, i prodotti personalizzabili della gamma Mini Yours Customized e i numerosi servizi digitali Mini Connected.