Debutto a Detroit per il primo crossover elettrico di Infiniti

18 DIC - Una inedita concept car che preannuncia la nuova piattaforma dedicata da Infiniti, il brand premium del Gruppo Nissan, al settore dei modelli elettrici ed elettrificati verrà svelata in gennaio, in occasione del North American International Auto Show (NAIAS) di Detroit. Lo annuncia la stessa Casa nipponica, che precisa in una nota che questo modello, il primo crossover 100% elettrico, prende spunto alla concept Q Inspiration rivelando un nuovo linguaggio formale per l'elettrificazione, infuso con il DNA giapponese. "La concept car che mostreremo a Detroit - ha dichiarato Karim Habib, direttore del design di Infiniti - è l'inizio di una nuova era per Infiniti e un'illustrazione di dove vogliamo andare con il marchio. L'elettrificazione e altre nuove tecnologie ci hanno dato l'opportunità di evolvere la nostra filosofia di design".



Lo scorso gennaio Infiniti aveva annunciato che avrebbe 'elettrizzato' il suo portfolio dal 2021 in poi, utilizzando sia propulsori ibridi E-power che puri EV. Con nuove proporzioni esterne, l'elettrificazione cambierà anche lo spazio dentro le vetture, consentendo abitacoli spaziosi e ispirati al concetto di lounge, ricchi di tecnologie per assistere il guidatore e rendere unica l'esperienza di viaggio. ''L'industria è a un punto tecnologico cruciale - ha dichiarato Roland Krueger, presidente di Infiniti Motor Co - e In questo contesto Infiniti ha una visione avvincente come brand premium''.