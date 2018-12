Test su strada per la versione definitiva della Vw ID elettrica

Osservando da lontano questa nuova auto, in collaudo sulle strade del Sudafrica, potrebbe davvero sembrare - anche se è più lunga di 155 mm, più larga di 9 mm più larga e più alta di 77 mm rispetto alla Golf attuale - una degli esemplari della ottava generazione che debutterà a breve. Ma non appena l'auto si avvicina (cosa accaduta in questi giorni a molti automobilisti nella zona di Cape Town) l'assoluta silenziosità svela che si tratta della Volkswagen ID, la hatchback 100% elettrica che verrà lanciata sul mercato nel 2020. In gran parte fedele alla concept ID che era stata svelata nel 2016 - con proporzioni, spunti di progettazione e dimensioni delle ruote da 20 pollici identiche alla show car - con due sole concessioni: i retrovisori che non sono stati sostituiti da telecamere e maniglie delle porte che non sono elettriche, a causa dei costi, rispetto all'idea iniziale. Come riferisce il magazine britannico Autocar, i primi esemplari definitivi della berlina D saranno prodotti nel novembre del prossimo anno e le vendite inizieranno all'inizio del 2020 ad un prezzo che lo stesso numero uno di Volkswagen, Herbert Diess, ha annunciato "paragonabile a quello di un modello diesel". ID sarà il primo di cinque nuovi modelli elettrici progettati da Volkswagen, tra cui anche un MPV simile al precedente concetto di Budd-e portato al Consumer Electronics Show di Las Vegas (nel 2016, il suv ID Crozz, il microbus ID Buzz e una berlina. Cuore tecnologico della nuova Volkswagen 100% elettrica zero, oltre alla piattaforma MEB, è un motore elettrico da 125 kW montato in corrispondenza del retrotreno che aziona le ruote posteriori tramite un cambio a rapporto fisso. Nonostante il montaggio del motore elettrico nella parte posteriore, Volkswagen ID utilizza un retrotreno con sospensione multi-link simile a quella della Golf e proporrà dunque un comportamento analogo, anche se 'condizionato' dall'essere una trazione posteriore. L'energia proviene da una batteria agli ioni di litio montata nel pavimento della piattaforma MEB all'interno dell'interasse per la migliore distribuzione del peso. Anche se non esistono dati ufficiali, dovrebbe trattarsi di una batteria 'scalabile' con diverse capacità, non solo per adattarsi ai diversi modelli elettrici in programma ma anche per offrire varianti di costo e prestazioni nello stesso modo in cui oggi Volkswagen fa per i modelli attuali con motori termici.