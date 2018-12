Volkswagen porterà a Ginevra un Dune Buggy 100% elettrico

Il Maggiolino è morto, lunga vita al Maggiolino: le notizie che arrivano dalla sede di Volkswagen sembrano confermare che, nonostante lo stop alla produzione del New Beetle (moderna reinterpretazione dell'auto per il popolo con cui la Casa di Wolfsburg debuttò a cavallo della Seconda Guerra Mondiale) è probabile un ritorno, naturalmente in chiave elettrica, di questa vera icona della storia dell'auto. Come riporta il magazine specializzato Usa Ward's Auto, Volkswagen starebbe completando segretamente - presso il centro R&D di Braunschweig in Germania - un concept di Dune Buggy del futuro, ispirato ai classici modelli degli Anni '60 che, va ricordato, utilizzavano una carrozzeria semplificata in vetroresina fissata al telaio a pianale del Maggiolino. Nel caso di questo inedito modello, che sarà basato sulla piattaforma elettrica della berlina ID (il cui lancio è previsto per il terzo trimestre del 2019) e che verrà svelato in marzo al Salone di Ginevra, si parla di un design ispirato al passato ma proiettato al futuro, pur conservando la carrozzeria aperta a 2 posti, più divanetto posteriore di fortuna, e il parabrezza piatto. La vitalità del tema Maggiolino non si ferma però al Dune Buggy ID: come riporta Ward's Auto, una fonte interna alla Volkswagen ha svelato che il numero uno Herbert Diess avrebbe approvato, oltre al noto progetto per l'erede del Bulli, il microbus realizzato a partire dal 1949 sulla meccanica del Beetle, anche lo studio di una berlina a 5 porte che viene definita 'una ricostruzione contemporanea' del Maggiolino e che farà parte - assieme a ID Buzz - della famiglia dei modelli elettrici Volkswagen.