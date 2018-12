Mitsubishi alla Dakar con prototipo Eclipse Cross Racer T1

La filiale spagnola di Mitsubishi ha mandato in palestra il Suv sportivo Eclipse Cross, in vista della Dakar 2019, trasformandolo in una macchina da rally dal grande potenziale. Alleggerito, anabolizzato nelle forme, equipaggiato con un motore da 340 Cv, in grado di erogare 686 Nm di coppia massima a 3.500 giri al minuto, il Racer sarà affidato all'iberica Cristina Gutierrez, impegnata dal 6 al 17 gennaio 2019 nella dura competizione con il connazionale Pablo Huete come copilota.



Sviluppata intorno a una struttura multi tubolare in acciaio, l'Eclipse Cross Racer T1 presenta una carrozzeria totalmente realizzata in fibra di carbonio, con dimensioni allargate rispetto al modello originale. La meccanica di questo prototipo da gara prevede l'adozione di un differenziale a slittamento limitato sia all'anteriore sia al posteriore, la trazione integrale 'full time' con differenziale centrale meccanico e un cambio a 6 marce di tipo sequenziale. Alla voce sospensioni annovera un sistema completamente regolabile, con schema a doppi bracci trasversali indipendenti con molle elicoidali, due ammortizzatori per ruota e barre antirollio. L'impianto frenante prevede pinze a 4 pistoncini e dischi ventilati da 280 mm di diametro per le quattro ruote. Lo sterzo ha una servoassistenza di tipo elettrico. Il serbatoio vanta una capacità di 350 litri.



Il tutto, sulla bilancia totalizza un peso di 1.850 kg.



Alla luce di questo potenziale tecnico, la Gutiérrez, già classificatasi in passato alla Dakar prima fra le donne, ha espresso l'obiettivo di terminare la gara nei primi venti posti.



Dopo aver provato l'Eclipse Cross T1, infatti, ha chiarito: "Per me, è un grande passo in avanti rispetto agli anni precedenti.



Ci si può andare molto forte, è più semplice da guidare e ha elevate capacità off road. Prendendo spunto dal design della fantastica Eclipse Cross di serie, la Racer è davvero bellissima: è l'auto più spettacolare che io abbia mai guidato e non passa inosservata". (ANSA).