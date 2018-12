Luce verde da Nissan al programma GT-R50 by Italdesign

ROMA, 10 DIC - Nonostante si tratti di un programma varato sotto la gestione di Carlos Ghosn, Nissan ha confermato in questi giorni di aver dato live verde alla produzione in serie limitata a 50 esemplari dellaGT-R50 by Italdesign- massima ed esclusiva espressione della supersportiva GT-R - che è stata creata per celebrare il 50mo anniversario di questo modello, previsto appunto per il 2019. La GT-R50 by Italdesign era stata anticipata come concept al Goodwood Festival of Speed nello scorso luglio ed è frutto di una operazione che prevede l'impiego della meccanica elaborata dalla divisione NISMO con motore da 720 Cv da parte della Italdesign che ha collaborato con la Casa giapponese per la definizione della nuova estetica, per la riprogettazione degli elementi aerodinamici e che si occuperà anche della produzione. La GT-R50, che inizierà ad essere consegnata nel 2019 (proseguendo per esaurire il lotto di 50 unità nel 2020), è venduta ad un prezzo di 990.000 euro tasse e optional esclusi.