Per Tesla Model 3 ordini da confermare entro fine 2018

La Tesla ha diffuso a livello europeo i listini ufficiali delle nuove Model 3: per gli automobilisti italiani che a suo tempo hanno effettuato al "buio" la prenotazione della vettura c'è ora tempo sino al 31 dicembre per confermare tramite il sito internet la propria intenzione di acquistare la vettura. I clienti in lista verranno comunque avvertiti via mail dal Costruttore. Il prezzo, come pubblicato dai principali organi di stampa, parte da 59.600 euro per la Dual Motor per arrivare a 70.700 euro della Performance. Le prime consegne sono previste a partire da febbraio 2019, con priorità in ordine di prenotazione. Per i nuovi clienti che dovessero decidersi ora a effettuare la prenotazione, la Casa avverte che i tempi di attesa al momento previsti variano da 12 a 18 mesi. La cifra necessaria per l'acquisto della Model 3 va ben oltre la promessa iniziale dei 35.000 dollari fatta dal patron dell'azienda, Elon Musk. La richiesta decisamente più importante si spiega in parte con il fatto che la gamma italiana ed europea è per il momento limitata alle due sole versioni top di gamma della berlina elettrica statunitense, entrambe dotate di doppio motore, trazione integrale e autonomia 'Long range' quella massima.



Chi, alla luce dei prezzi, volesse rinunciare alla prenotazione, potrà riottenere entro 45 giorni la caparra di 1.000 euro già versata, inoltrando la richiesta tramite il sito Internet del Costruttore. In alternativa, spiegano dalla Tesla, potrà mantenere valida la prenotazione, in attesa dell'arrivo delle versioni meno costose della gamma.



Lunga 4.694 mm, larga 2.088 mm, con un passo di 2.875 mm, la Model 3 verrà in un secondo tempo offerta anche nella più economica configurazione "standard range", per prezzo vicina alle promesse di Musk: di questa versione non è ancora stato comunicato il listino europeo ma è stato solo anticipato che sarà consegnata a partire dall'estate 2019.



In merito alle due proposte disponibili, la Performance che si riconosce per lo spoiler posteriore in fibra di carbonio e per i cerchi da 20", è accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, di una velocità di punta di 250 km/h e di una percorrenza per pieno di energia di 530 km, per la Dual Motor che monta come standard cerchi da 18", la punta massima è di 233 km/h e il "range" di utilizzo sale a 544 km.