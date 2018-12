Kia presenta prossima generazione del crossover Soul

ROMA - Con l'anteprima al Los Angeles Auto Show Kia ha svelato il design, i contenuti e il programma di lancio della nuova generazione del crossover compatto Soul. Questo originale modello, che ha mantenuto tutto il suo carattere anche in questa edizione profondamente rivista, arriverà in Italia a metà del prossimo anno, esclusivamente in variante completamente elettrica. Soul EV è dotato di un pacco batteria ai polimeri di litio - all'avanguardia in quanto raffreddato a liquido - con un'autonomia notevolmente migliorata rispetto al modello attuale. Innovativo anche il sistema di ricarica rapida CC CCS (Combined Charging System), fornito di serie, che consente tempi morti per fare il pieno di energia molto più brevi. Kia ha migliorato il crossover Soul EV anche sul piano della qualità di guida, soprattutto grazie all'incremento della coppia che sale da 285 a 395 Nm. L'unità elettrica da 152 kW (corrispondenti a 204 Cv) fornisce - si legge nella nota dell'azienda - una accresciuta trazione, apparentemente senza sforzo, con tempi di accelerazione ancora più brevi.



Incrementata anche la dinamica in curva grazie all'adozione di nuove sospensioni posteriori completamente indipendenti. Nuovo Soul EV offre inoltre numerose soluzioni per personalizzare la propria esperienza di guida e l'utilizzo dell'energia, con le quattro modalità Eco, Comfort, Sport ed Eco + - che regolano automaticamente la potenza erogata in trazione.



Le modalità di guida controllano anche il livello di frenata rigenerativa (tramite levette dietro al volante), le impostazioni della climatizzazione e del riscaldamento e i limiti di velocità per aiutare a gestire l'efficienza operativa nelle diverse condizioni di guida. La specificità di Soul EV è sottolineata - all'interno del nuovo muso - da un inserto solido al posto della tradizionale griglia anteriore con un sportellino per la presa di ricarica comodamente. Gli esclusivi fari a Led di questa versione EV sono perfettamente integrati nella parte anteriore con un 'segno' che estende ulteriormente la larghezza della vettura. Esclusivi anche i fendinebbia, così come il design dei cerchi in lega da 17 pollici a cinque razze.