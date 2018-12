Forfait di Jaguar Land Rover al Salone di Ginevra del 2019

Dopo Ford e Volvo, anche il Gruppo Jaguar Land Rover non parteciperà al Salone di Ginevra del marzo 2019.



La notizia arriva dal magazine britannico Autocar, che attribuisce questa decisione alla strategia messa in atto dal Gruppo Tata (a cui fa capo JLR) per ridurre le spese e fronteggiare una situazione delicata, dopo due trimestri consecutivi di perdite e una riduzione delle vendite del 13,2%. Autocar, a questo riguardo, cita tre fattori che hanno influenzato i risultati di JLR: il calo della domanda in Cina, le incertezze sulla Brexit e la riduzione delle vendite dei modelli con motore diesel. A Ginevra non mancherà però il brand Tata Motors, con uno spazio superiore alle abitudini.