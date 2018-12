Silverado diesel da 1200 Nm, risposta GM al successo di Ram

General Motors soffre evidentemente del successo del pick-up Ram l500 del Gruppo FCA, ora al top delle vendite assieme al Ford F150. Per correre ai ripari la divisione Chevrolet ha anticipato il piano d'introduzione del nuovo Silverado HD, previsto come model year 2020. Derivato dal Siverado Light Duty, questo nuovo HD (destinato quindi agli impieghi più gravosi) dovrebbe proporre - come anticipano alcune immagini rilasciate da GN - un look più aggressivo e una cabina più spaziosa, con importanti modifiche anche agli equipaggiamenti e alle soluzioni per il trasporto e il traino.

Ma le maggiori novità dello Chevrolet Silverado HD dovrebbero trovarsi sotto al cofano, visto che per dare 'corpo' ad un look così aggressivo arriveranno un' inedita unità benzina V8 di 6,6 litri di cilindrata e - aspetto davvero 'sconvolgente' visto l'atteggiamento nei confronti delle motorizzazioni a gasolio - un turbodiesel Duramax anch'esso di 6,6 litri con una coppia che dovrebbe superare i 1.200 Nm. I motori saranno entrambi accoppiati a trasmissioni automatiche: nel primo caso (il benzina) a 6 rapporti e nel secondo con frazionamento su 10 marce.