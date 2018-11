Bmw sotto a riflettori di Los Angeles con il suv-salotto iNext

Imponente nelle dimensioni, aggressivo nell'inedito frontale verticale e spazioso nell'abitacolo come un salotto su ruote, il suv elettrico Bmw iNext - presentato in prima mondiale al Los Angeles Auto Show - offre una panoramica sul futuro della mobilità, quando la propulsione green a batteria e la guida autonoma saranno una realtà e il concetto di lusso su quattro ruote assumerà espressioni ben diverse da oggi.

L'ultimo Vision Vehicle del Gruppo Bmw rappresenta dunque l'alba di una nuova declinazione del piacere di muoversi in auto, grazie alla presenza contemporanea di tutti gli elementi strategici dell'innovazione - guida autonoma, connettività, elettrificazione e servizi (ACES) - sono stati incorporati in un unico veicolo. In particolare - sostiene Bmw - le possibilità offerte da queste novità creeranno in futuro esperienze inedite e modificheranno anche i desideri e le abitudini.

Quelli che oggi vengono definiti 'guidatori', ad esempio, avranno sempre maggiore libertà di decidere come desiderano utilizzare il tempo trascorso in auto. Il design degli interni del veicolo diventerà sempre più strategico e il fattore benessere giocherà un ruolo più importante. Per questo il maxi-suv Bmw Vision iNext è stato creato come uno spazio mobile che risponde all'esigenza di un nuovo 'luogo preferito' in cui lavorare o rilassarsi. La geometria dell'abitacolo di iNext è composta da poche linee pulite, e pone l'accento su materiali e colori. Un mix di stoffa e legno crea il tipo di sensazione sofisticata associata a elementi di arredamento di design, contribuendo a rendere gli interni una 'boutique'.

Dominano le tonalità nude Purus Rosé, Brown e Beige, mentre il luccicante Mystic Bronze Metallic ne amplifica l'effetto. La parte posteriore è caratterizzata dalla tappezzeria di colore verde petrolio in tessuto Enlighted Cloudburst con trama intrecciata Jacquard, che corre in modo asimmetrico lungo l'area del sedile e si estende ai pannelli laterali e al ripiano portaoggetti.

Bmw Vision iNext propone e tecnologie intelligenti che in futuro aiuteranno le persone in modo sempre più discreto in futuro. Tecnologie che sono invisibili - da qui il nome Shy Tech - e vengono utilizzate solo quando necessario o su richiesta del conducente o dei passeggeri.

Anche l'esterno di Vision iNext è ricco di novità. Il nuovo design di Bmw i è chiaramente riconoscibile per le sue linee decise e le sue forme fortemente scolpite, definite come muscoli sulle fiancate. La verniciatura Liquid Greyrose Copper, che cambia gradualmente di tonalità dal rame caldo al rosa scuro, conferisce un dinamismo sfrenato e dà all'aspetto esterno un impatto ancora maggiore.

Vision iNext propone una versione molto moderna del classico frontale Bmw a quattro occhi, completo di fari super-sottili, mentre telecamere (al posto degli specchietti retrovisori esterni) mostrano cosa succede alle spalle. Il parabrezza si fonde perfettamente con l'ampio tetto panoramico, offrendo una visione chiara degli interni innovativi della vettura.

Nella parte posteriore, le linee e le superfici orizzontali creano uno spazio ampio e dinamico, e le sottili luci posteriori sono incise profondamente nella coda dell'auto. L'aria scorre lungo il tetto di Bmw Vision iNext fino all'estremità, dove si combina con un diffusore, illuminato per creare un effetto sorprendente, che contribuisce a migliorare l'aerodinamicità della vettura. Prendendo spunto dalle auto da corsa, il diffusore riporta alla sportività per cui le Bmw sono rinomate - senza un singolo tubo di scarico a vista. Il modello di produzione derivato da iNext uscirà dalla catena di montaggio dello stabilimento di Dingolfing a partire dal 2021. (ANSA)