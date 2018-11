Alpine alla Milano AutoClassica con la A110 Première Edition

Alla Milano AutoClassica anche il marchio Alpine. L'ottava edizione della mostra, che è stata ospitata alla Fiera di Rho, ha visto la presentazione al pubblico della Alpine A110 Premiére Edition e della versione Pure (commercializzata insieme alla Légende) oltre alle storiche A110 Rosso 1600 S (1971) e A110 (1971).



Inoltre, è stata esposta la Alpine A110 Blu Alpine classe 1971, una Gruppo 4 preparata da Giada Auto per il team PEG che ha visto in passato alla sua guida piloti del calibro di Aldo Fasan e Tony Fassina.



Con l'arrivo delle due nuove versioni, Alpine si mostra al salone con tre tinte di carrozzeria: Bianco Iridato, Blu Alpine e Nero Profondo. Le versioni Pure e Légende restano fedeli ai principi di Alpine, coniugando compattezza, leggerezza e agilità. Pure e Légende condividono le caratteristiche tecniche dell'A110 Première Edition: telaio e struttura in alluminio, motore 1,8 litri turbo con una potenza di 252 cv in posizione centrale posteriore e sospensioni anteriore e posteriore a doppio triangolo. Alpine A110 torna con una linea e una grinta rinnovate nel rispetto della tradizione del marchio e del modello. Sulla parte anteriore, quattro luci full Led indipendenti e la 'spina dorsale' centrale sul cofano sono segni inequivocabili del Dna Alpine. Sul retro, le luci a Led a forma di X e gli indicatori di direzione, conferiscono alla sportiva francese un look moderno, mentre il lunotto posteriore avvolgente e spiovente ricorda i modelli Alpine del passato. L'associazione tra la leggerezza dell'A110 e le sospensioni a doppio triangolo anteriori e posteriori è una combinazione rara che consente ottima manovrabilità e performance, offrendo inoltre grande comfort nella guida in città.



Oltre ai modelli storici Alpine espone A110 Premiére Edition Nero Profondo numero 1.085 di 1.955 esemplari prodotti in tutta Europa.



Sullo stand Alpine erano esposte inoltre le nuovissime Alpine A110 Pure Blu Alpine e la gemella A110 Pure Bianco Iridato entrambe con cerchi da 18'' Serac. Il listino prezzi parte da 56.100 euro per la A110 Pure e da 60mila per la Légende.