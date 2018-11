Subaru sceglie Los Angeles per debutto del Crosstrek Hybrid

ROMA - Subaru annuncia un importante debutto al Los Angeles Auto Show, che si aprirà la prossima settimana: sfruttando la Global Platform che è stata sviluppata anche per sistemi di propulsione elettrificata, verrà lanciato il suv Crosstrek Hybrid (denominazione per il mercato Usa del modello conosciuto in Europa come XV) prima plug-in hybrid di Subaru. Elemento centrale di questa novità della Casa delle Pleiadi è una specifica versione dell'apprezzato 4 cilindri boxer 2.0 alimentato a benzina - un 'classico' di Subaru - che utilizzando la tecnologia StarDrive sfrutta due unità elettriche separate.



La prima ha funzione di motorino da avviamento e di generatore, mentre la seconda trasmette coppia alle ruote e recupera energia in decelerazione e frenata. L'insieme è completato da una batteria al litio sistemata sotto al sedile posteriore, assicurando una marcia 100% elettrica per circa 30 km e un'autonomia complessiva (benzina + carica) di circa 770 km. Al momento Subaru non ha comunicato i valori di potenza ma ha anticipato che il nuovo suv potrà accelerare da 0 a 100 in un tempo inferiore di 1 secondo rispetto all'analoga versione benzina e che il consumo equivalente omologato in Usa sarà il corrispettivo di oltre 38 km per litro. La commercializzazione del nuovo Crosstrek Hybrid negli Stati Uniti inizierà a fine 2018, mentre per la variante XV in Europa non sono stati ancora decisi i tempi.