Gm per rafforzarsi in Cina lancia il suv sportivo FNR-CarryAll

Forte di una importante presenza in Cina, che con 422.549 veicoli immatricolati in quel Paese tra gennaio e ottobre, Chevrolet - brand che fa parte del Gruppo GM, ora uscito di scena dall'Europa - punta a rafforzarsi nel mercato cinese, confezionando prodotti su misura per quella clientela. Ne è un esempio il suv FNR-CarryAll che è stato presentato come concept ad Auto Guangzhou 2018. Accanto ad altre due novità con obiettivi meno 'popolari' - la Malibu XL Redline e la Monza RS - Chevrolet ha concentrato la sua presenza a questo importante Salone su questo suv a 6-7 posti, lungo 5 metri, che sembra essere tagliato su misura per le esigenze delle giovani famiglie cinesi, uscite ormai dalla limitazione delle nascite. Lo stesso nome CarryAll - che riprende quello di un celebre modello 'famigliare' Suburban Carryall del 1935 - ribadisce la vocazione funzionale senza per questo trascurare aspetti, come il design aggressivo o la sportività, che piacciono molto alle ultime generazioni dei cinesi. Derivato dal suv Blazer di nuova generazione, il nuovo FNR-CarryAll riprende infatti nel frontale il look della Camaro e altri dettagli, come i freni Brembo con dischi carboceramici - lasciano intendere che nella gamma del futuro modello di serie ci possa anche essere una variante ad alte prestazioni.