Guardia Nazionale Usa acquista 740 unità dei vecchi 'Hummer'

ROMA, 19 NOV - Arriva dalla Guardia Nazionale, il potente esercito federale a disposizione dei Governatori dei singoli Stati e formato da volontari e riservisti, un importante ordine alla AM General (ora parte del Gruppo Renco) per la fornitura, a fronte di una spesa di 89 milioni di dollari, un lotto di 740 'Hummer' nuovi di fabbrica. Con questa operazione varata dalla US Army National Guard, torna di fatto in produzione l'High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWVS) che resta un elenco centrale nella motorizzazione delle varie forze armate statunitensi, con oltre 250mila unità della cosiddetta serie H1 in circolazione in Usa e nelle basi estere dove opera l'US Army. Come si rileva dal comunicato di AM General, a denominazione Hummer non compare mai in quanto si tratta di un marchio che, assieme alle sigle H1, H2 e H3, è rimasto di proprietà della General Motors.



In aggiunta a questo ordine la AM General ha sottoscritto un contratto di 5 anni per altri 121 milioni di dollari con la società Systems Technical Support che assiste l'Esercito Usa nella logistica e nei servizi. Attraverso la STS l'attività di AM General riguarderà lo studio e la realizzazione di soluzioni per l'aggiornamento del parco HMMWVS circolante, sia a livello di protezione degli occupanti, che di comunicazione e prestazioni dinamiche. La produzione attuale riguarderà le versioni M1100, M997 (ambulanza) e M1097 con maggiore capacità di carico.