Skoda presenta ad Auto Guangzhou nuovo suv coupé Kodiaq GT

Skoda ha presentato oggi in Cina, in occasione dell'evento Auto Guangzhou, Kodiaq GT ultimo arrivato nella sua gamma di suv per quel mercato che contava già sui modelli Kodiaq, Karoq e Kamiq. Il primo coupé suv del marchio ceco debutta nel più importante mercato per Skoda fin dal 2010, rafforzando una offerta che vede i suv grandi protagonisti delle vendite con una quota superiore al 30% del totale della Casa di Mlada Boleslav Nel 2017, Skoda ha consegnato 325.000 veicoli in Cina e nei primi dieci mesi di quest'anno è cresciuta del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente immatricolando 276.300 auto. Il nuovo Kodiaq GT combina la robustezza e la versatilità di un suv con l'eleganza sportiva e il dinamismo di una coupé,e porta al debutto il nuovo logo del marchio con caratteri in stampatello lungo la parte centrale del portellone.



La parte frontale del nuovo Kodiaq GT evidenzia la griglia con cornice nera e doppie costolature cromate, i fari Led, i paraurti ridisegnati e le grandi prese d'aria a completare un look potente e sportivo. La linea del tetto che inizia ad inclinarsi dopo le porte anteriori si fonde in un portellone piatto, creando una vista laterale dinamica. Le minigonne laterali con dettagli in nero opaco enfatizzano la robustezza della suv coupé. Nella parte posteriore spiccano i fanali posteriori a Led disegnati con cura nel caratteristico linguaggio stilistico di koda che prevede accattivanti forme cristalline. Anche l'interno di Kodiaq GT è all'insegna della sportività e dell'eleganza, con materiali di alta qualità e la presenza di serie del cockpit virtuale completamente personalizzabile. La gamma per la Cina due motori ad alta efficienza, il 2.0 TSI da 186 Cv per la versione a trazione anteriore e il 2.0 TSI da 220 Cv con la versione a trazione integrale e cambio DSG a 7 marce. Il mercato cinese vede la presenza di un modello specifico: si tratta di Skoda Kamiq posizionato sotto al Karoq è rivolto ai giovani clienti urbani. Lungo 4,39 metri, Kamiq è dotato di un motore a benzina da 1,5 litri di nuova concezione con una potenza di 110 Cv ed offre un ampio spazio interno e moderne soluzioni di connettività come il sistema di intelligenza artificiale iFlytek. Ad Auto Guangzhou Skoda è presente, oltre che con i suv, con l'intera gamma venduta in Cina tra cui Superb, Octavia, Octavia Estate, Rapid e Rapid Spaceback.