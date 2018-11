DS3 Cafè Racer, sul tetto la storia e il valore del brand

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - DS 3 Café Racer, la nuova creazione in edizione limitata del marchio DS Automobiles, celebra lo stile iconico del marchio Ds. Personalizzazione estrema per questa vettura grazie al tetto in color Crema Parthénon, che rappresenta il principale elemento distintivo di stile, una ‘tela’ sulla quale DS Automobiles e BMD Design hanno voluto raccontare, con la simbologia classica del tatuaggio e delle café racer, i valori del marchio e del modello, trasformando la piccola di DS Automobiles, in un oggetto di culto, un’icona di forte personalità rappresentativa delle nuove tendenze. Parigi, per celebrare l’origine del marchio, la sua data di nascita, il 1955, Londra per il riferimento alle café racer, la dichiarazione d’amore per il brand: in questo modo, il tetto descrive i valori del marchio e la storia del modello con decorazioni applicate a mano che trovano corrispondenza nei badge applicati su cofano, portiere e con le decorazioni posteriori e sulla pinna di squalo, elemento di distinzione della gamma DS 3.



Cinque i colori disponibili per la carrozzeria, Nero Perla, Blu Zaffiro, Verde Zaffiro e Rosso Rubino ai quali si affianca la tinta Grigio Platinum. Contatto al suolo con cerchi in lega diamantati di 17 pollici Bellone Nero Lucido e coprimozzo in tinta Crema Parthénon per esaltare lo spirito dinamico affidato alle performance di guida.



All’interno dell’abitacolo è la plancia ad evocare il ‘glamour del rock e della meccanica del passato’ con decorazioni artigianali alle quali fanno eco le finiture e l’attenzione per il dettaglio, tipiche degli atelier del marchio DS Automobiles. DS3 Café Racer è equipaggiata con la funzione Mirror Screen per usare lo smartphone a bordo, secondo gli standard Apple Play e Mirror Link, e la DS Connect Box per interagire con i servizi offerti al cliente.



La DS 3 Café Racer è disponibile nella versione benzina, motore Pure Tech, 110 cavalli, cambio automatico, in vendita a 25.200 euro. (ANSA).