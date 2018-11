Mercedes Classe E All-Terrain è ora un incredibile Bigfoot

MILANO, 13 NOV - Negli Stati Uniti questo tipo di veicolo, di solito derivato da un pick-up, viene definito Bigfoot cioè piedone. L'ingrediente principale per questo genere di trasformazione sono ruote di dimensioni inusitate, che portano il corpo vettura ad una incredibile altezza da terra. Anche Mercedes - che peraltro ha in catalogo l'Unimog, unico mezzo da trasporto progettato e nato come Big Foot - si era già ispirata a queste bizzarrie made in Usa, creando una variante 'alta' (anzi altissima) della G 500 4x4. Ed ora ci prova con la wagon off-road Class E 4Matic All-Terrain, un modello Mercedes che nella versione di serie (prezzo a partire da 61.262 euro) è già perfettamente a proprio agio in qualsiasi situazione dai percorsi fuoristrada alla guida di tutti i giorni. Una Classe E 4Matic All-Terrain è stata oggetto di un trapianto di grandi ruote degno dei veri Bigfoot e ne è derivato un esemplare unico che definisce una nuova dimensione dell'off-road, abbastanza 'credibile' anche per circolare su strada. Grazie alle sospensioni modificate e alla presenza di ruote da 20 pollici ('rubate' alla Classe R) con pneumatici 285/50 R20 questa speciale Classe E - arrivata ieri a Milano per una presentazione dell'esclusiva cornice del Mandarin Hotel - dispone di un'altezza libera dal suolo di 420 mm. Nuove dimensioni che consentono di soddisfare i criteri che le permettono di muoversi in off-road dove altri veicoli a trazione integrale cedono il passo, senza per questo sfigurare nelle eleganti vie del Quadrilatero della Moda. Interessante la modalità di costruzione mediante stampante 3D degli ampi archi passaruota che sono serviti per rendere compatibile la nuova gommatura con la silhouette della Classe E, aumentando di 20 mm la sua larghezza. Nella All-Terrain 4x4 2 gli assi a portale sono stati integrati nelle moderne sospensioni multilink del veicolo e ciò ha richiesto la creazione di nuovi punti di fissaggio per le sospensioni, con l'impiego di un telaio ausiliario sull'asse anteriore, e modificando opportunamente il supporto per quello posteriore. Variante più versatile della Classe E mai costruita, la All-Terrain combina già nella versione di serie il look grintoso di un suv con una concezione intelligente dello spazio tipica delle wagon. Grazie alla trazione integrale 4Matic di serie, e alla maggiore altezza libera dal suolo dovuta al sistema di sospensioni pneumatiche a camere multiple Air Body Control, anch'esso di serie, la All-Terrain è in grado di affrontare con successo molte condizioni di guida altrimenti impraticabili con Station-Wagon convenzionali. La Classe E All-Terrain viene proposta nel mercato italiano con due motori a gasolio - 220d da 194 Cv e 400d da 340 Cv - mentre non vengono importati gli altri quattro propulsori a benzina.