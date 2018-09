Lexus, arriva la versione limitata LC Yellow Edition

ROMA - Da Lexus arriva la versione limitata della LC denominata Yellow Edition. Questa serie speciale è ordinabile a partire da questi giorni nella versione Self-Charging Hybrid3.5L da 359 CV da 120.500 euro. La vettura premium, contraddistinta da una colorazione esclusiva Giallo Race, incarna l'artiginalità e la cura per i dettagli del brand di lusso giapponese.



Il segreto della colorazione risiede nell'applicazione multi-strato del giallo e di un primer bianco che insieme garantiscono alla vernice una elevata profondità cromatica. Un primer caratterizzato da un bianco intenso, che ottiene una saturazione ottimale se coniugato con una copertura base di colore giallo di grande densità: l'aggiunta di una colorazione gialla a base di mica elimina poi la densità del colore, dando vita ad una brillantezza senza eguali.



Il processo di verniciatura è complesso e necessita della massima attenzione: un colour designer deve analizzare centinaia di campioni prima di scegliere quelli giusti, un lavoro che richiede un occhio attento e la padronanza della cromogenia, la scienza che studia il modo in cui nascono i colori.



Dopo la scelta del colore, i designer iniziano a collaborare con i colorifici e con i fornitori per assicurare la massima consistenza cromatica a tutte le linee e curve della scocca, garantendo un effetto cromatico che varia in base al punto di osservazione.



Nella LC Yellow Edition, la speciale colorazione della livrea viene richiamata da quella dell'abitacolo, in particolare dai pannelli delle portiere di colore nero con inserti gialli in Alcantara e con sedili in pelle bianco avorio. Il colore giallo viene ripreso anche nelle cuciture a contrasto sui sedili, sul quadro strumenti, sul volante e sul bracciolo della consolle centrale, esempio della maestria artigianaletakumi, caratteristica esclusiva che contraddistingue la qualità dei prodotti Lexus. Le dotazioni prevedono anche un Head Up Display, un cielo in Alcantara e sedili anteriori elettrici in pelle semianilina regolabili in 10 posizioni.



Non solo estetica, ma anche prestazioni al top grazie ad un handling agile e sicuro, garantito dai sistemi Lexus Dynamic Handling e Variable Gear Ratio Steering (VGRS) con quattro ruote sterzanti, che controllano l'angolo di sterzata delle singole ruote, e dal differenziale Torsen a slittamento limitato. Tra le caratteristiche degli esterni spiccano invece i cerchi forgiati da 21 pollici, oltre allo spoiler posteriore retrattile, il tetto ed esclusivi battitacco in fibra di carbonio. La Yellow Edition sarà inoltre disponibile con il Multi Stage Hybrid System di Lexus.