Skoda, carbonio e cristalli: svelati interni della Vision RS

ROMA - Il Team Design Skoda ha svelato gli interni di Vision RS con uno stile dal forte riferimento al mondo del Motorsport.



Skoda Vision RS sarà presentata in colore bianco brillante, a sottolineare la tecnologia di guida ecologica e la sostenibilità dei materiali impiegati. Il quadro strumenti allungato con elementi in carbonio richiama la forma della calandra. Gli elementi decorativi di Vision RS sono realizzati in cristallo, tagliati a mano dai mastri artigiani di Lasvit, specializzati nella lavorazione di questo materiale. Il pannello strumenti presenta una speciale animazione RS ed è illuminato da effetti di luce che interagiscono con il sistema di infotainment touch-screen. La consolle centrale di Vision RS con struttura space-frame si allunga fino a comprendere la leva del cambio automatico DSG a comando elettrico, ed è interamente realizzata in carbonio.



Richiamo diretto al mondo racing, il carbonio si ritrova negli elementi decorativi dei pannelli della portiere e nei sedili. Il particolare design delle maniglie delle portiere ricorda quello delle auto da competizione. I vani portaoggetti sono dotati di fasce elastiche in gomma per trattenere al meglio il loro contenuto, un dettaglio 'Simply Clever' che rispecchia pienamente la filosofia del brand. Oltre all'aspetto sportivo, la sostenibilità è un deciso elemento distintivo di Skoda Vision RS. Per esempio, le fibre degli elementi in carbonio sono realizzate al 100% in poliestere riciclato e il rivestimento dei sedili è in fibra sintetica Alcantara, realizzata con tecniche a basso impatto ambientale.